Nobleza y deportividad ante todo

Gracias a la deportividad de los rivales el Sóftbol Cambre está disputando la liguilla de permanencia en División de Honor. El pasado 20 de mayo, domingo, los ladrones se hicieron amantes del deporte y robaron del campo de Acea de Ama 15 bates y 2 mascotas (guantes de catcher o receptor) propiedad del conjunto cambrés. Su vicepresidente Javier Vidal explica lo ocurrido: "El sábado estuvimos entrenando y pintando las líneas del campo para dejar todo perfecto para el partido del domingo. Por primera vez en la temporada decidimos guardar el material en un cuarto cerrado que hay debajo de las gradas. Pero al día siguiente cuando llegamos, la puerta estaba reventada, el candado roto y nos habían robado todo, 15 bates y dos mascotas. Hemos valorado el material sustraído el unos dos mil euros, que para un club como nosotros es una cantidad tremenda".

Un par de horas después de descubrir el robo el Cambre jugaba contra Viladecans pero no tenía con qué. "Pudimos disputar el encuentro por la generosidad de las catalanas que nos prestaron bates y guantes suyos. Eran nuestras rivales pero aún así nos dejaron el material", comenta Vidal, quien añadía "la siguiente semana vino a jugar el Sant Boi y nos traían utillaje prestado por varios equipos de Cataluña como el Projecte de Gavá. Además, el Druidas coruñés también nos dejó material para terminar la temporada y poder jugar el play off de permanencia. El Lume de Lugo nos envió bates para probarlos y quedarnos en préstamo con los que nos fuesen bien y también nos mandaron una mascota (guante del receptor)".

El tesorero del Béisbol Cambre, Enrique Expósito, fue uno de los que más sufrieron por el robo de material ya que tuvo que sacar dinero de donde no lo había para intentar reponer parte de lo sustraído. "El bate es algo muy personal y hay que acostumbrarse a él por lo que después del robo nos encontramos con un problemazo. Somos muy pocos equipos los que jugamos al sóftbol en España pero estamos muy conectados y todos se enteraron de lo que pasó y nos llegaron ofrecimientos de material de muchos sitios como Valencia o San Sebastián. Hasta ahora sólo hemos podido comprar tres bates, uno nuevo de 250 euros y dos de segunda mano".

Uno de los equipos que hizo llegar bates y demás al Cambre fue el Projecte de Gavá, en Barcelona, que está peleando contra las coruñesas por eludir el descenso, lo que hace más valioso el gesto solidario. Las jugadoras catalanas visitan Acea de Ama en la última jornada y entonces se les devolverá el material.

Sobre los cacos, el tesorero cambrés reconoce no saber nada: "No tenemos ni idea de quién ha podido ser pero no puedes llevar un bate en el coche sin demostrar que eres deportista porque se considera un arma blanca lo que nos hace pensar que lo han robado para vender. Ya hemos ido a tiendas de segunda mano, pero nada".