Luis Enrique se rinde a Jordi Alba

A la tercera, Luis Enrique Martínez se rindió al clamor popular. El seleccionador español había resistido a la lógica de convocar al lateral izquierdo titular de la selección desde 2011, Jordi Alba, pero las exhibiciones del barcelonista durante el último mes le dejaron ante una encrucijada: ahora o nunca. Y el seleccionador no solo dio el brazo a torcer, sino que tiró de su particular sentido del humor: "Me gustaría parecerme a Jordi Alba, aunque yo soy un poco más alto". No fue la única novedad de la convocatoria para el decisivo partido en Croacia, ya que Luis Enrique citó al defensa del Espanyol Mario Hermoso y al centrocampista del Celta Brais Méndez.

El martes, en el descanso del partido Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, Luis Enrique contestaba por enésima vez a la pregunta sobre el estado de forma de Jordi Alba: "Lo veo muy bien, a un nivel muy alto, como siempre". Nada que no hubiese dicho anteriormente, lo que invitaba a pensar que seguiría sin entrar en sus planes. Pero Lucho volvió a sorprender y quiso dejar muy claro que "no tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular o de lo que piense cualquier persona de fútbol, no porque no me interese sino porque en este mundo tienes que tomar decisiones difíciles y tener las cosas claras. No sé el día que decidí llamar a Jordi Alba, lo he hecho en función de lo que veo y considerando lo que es mejor en el momento", añadió.

Jordi Alba fue un fijo en las alineaciones de Luis Enrique en el Barça hasta el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain. El técnico asturiano cambió aquel día el 4-4-2 por un 3-4-3, con carrileros largos, y el Barcelona eliminó al PSG al ganar 6-1. A partir de ahí, el lateral izquierdo enlazó cinco partidos consecutivos como suplente y al final de esa temporada, con la llegada de Ernesto Valverde, habló claramente: "Seguro que mejor que con Luis Enrique me irá", para añadir que "pasar no ha pasado nada, él tiene su decisión y ya está, no nos hemos peleado ni discutido".

Una versión que confirmó ayer Luis Enrique: "En esta sala no hay nadie que en lo profesional conozca mejor a Jordi Alba que yo. Jugó más del ochenta por ciento de partidos que podía jugar conmigo y es una decisión profesional, personal en ningún caso". El seleccionador aseguró que no tendrá ninguna charla diferente con Jordi Alba y confirmó que, además, "será capitán porque es el tercer jugador con más internacionalidades de la lista". De todos modos, aclaró que a la hora de convocar a un futbolista "hay muchos factores. No son determinantes, pero ayudan".

Alba será un buen refuerzo para el partido frente a Croacia en el que España se juega el pase a la fase final de la Liga de las Naciones en Zagreb, el 15 de noviembre. "Estoy deseando ver a mis jugadores en ambiente hostil, ante una selección herida por la goleada del primer partido. Vamos a jugar al ataque, saldremos a ganar y a meter goles", recalcó Luis Enrique.