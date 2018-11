Puyol: "Dembélé tiene que darse cuenta de dónde está"

El exjugador y capitán del FC Barcelona Carles Puyol ha aconsejado al francés Ousmane Dembélé que "reflexione" y se dé cuenta de dónde está antes de que sea "tarde", después de que el extremo faltara a un entrenamiento y llegara tarde a un partido para el que no estaba convocado.

"Tiene que aprender, tiene buenos maestros al lado y gente que le va a ayudar seguro, también depende de su actitud. Es importante que reflexione y piense dónde está, en los compañeros que tiene. A veces, cuando eres joven, no te das cuenta de lo que estás dejando escapar y cuando quieres reaccionar ya es tarde", aseguró Puyol a los medios.

El catalán, padrino de un torneo de pádel solidario, sí matizó que Dembélé es "joven" y que tiene margen de mejora. "No estoy en el vestuario, no sé el día a día. Hay que intentar ayudarle, no es fácil adaptarte a la filosofía del Barcelona, a que todo sea tan mediático, a que llegues un día tarde al entrenamiento y parece que se acabe el mundo", reflexionó.

Además, ve "bueno ser ambicioso y querer jugar". "Pero luego también tienes que respetar al grupo y saber que el grupo siempre está por delante", detalló. "El problema es para el entrenador, pero lo más importante es la actitud. En la gestión de un vestuario hay problemas cada día. Son muchos egos y hay que saberlo gestionar, todos nos creemos los mejores y que tenemos que jugar", puntualizó.

Todavía sobre Dembélé, en este caso sobre la reprimenda de Gerard Piqué al galo por haber llegado tarde al partido contra el Real Betis o por esos problemas de puntualidad en los entrenamientos, recalcando que debía pensar y actuar las 24 horas como futbolista, Puyol bromeó con el central catalán.

"Ah, ¿se ha dado cuenta ya Gerard de que hay que vivir el fútbol las 24 horas? Está muy bien", indicó entre risas. "Si lo dice él, es porque lo hace", matizó más serio en este sentido quien fuera compañero en la zaga de Piqué en el, probablemente, mejor Barça de la historia.

"Para mí la llegada de Gerard fue muy importante porque yo sí que vivía el fútbol 24 horas y me enseñó que siempre hay que dejar alguna para disfrutar también. Es verdad que la máxima competición exige cuidarse", aseveró.

"Jordi Alba está a un altísimo nivel"

Por otro lado, sobre la vuelta de Jordi Alba a la selección española de Luis Enrique Martínez, tras unas primeras convocatorias del asturiano sin llamarle, lo consideró "justo" y que será bueno para el grupo. "No he hablado del tema con ninguno. Estamos hablando de un jugador que está jugando a un nivel altísimo y si no es el mejor, está entre los tres mejores y puede dar mucho", apuntó.

En este sentido, quitó hierro a los rumores de que algo sucedió entre Luis Enrique y Alba en el Barça. "El míster le conoce muy bien, él tendrá sus motivos para no haberle llamado antes, pero el rendimiento tiene su premio. Lo importante es la actitud de Alba en todo el momento", argumentó.