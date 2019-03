César Carballeira, en la lista para la Copa de las Naciones

César Carballeira vuelve a la selección española. El jugador coruñés, ex del Liceo y ahora en el Reus, ha sido convocado por Alejandro Domínguez para disputar la Copa de las Naciones, una competición que tendrá lugar en Montreux (Suiza) del 17 al 21 de abril. En un año con los World Roller Games de Barcelona como principal objetivo, en el que España además defiende el oro logrado en China „con los también coruñeses Ignacio Alabart y Eduard Lamas„, parece que el técnico español no quier arriesgar lo mínimo ni dar pistas a los rivales, ya que en la lista no figura ninguno de los principales espadas del combinado nacional. También está el próximo jugador verdiblanco Marc Grau, ahora en el Noia, que ya había sido el último descarte para el Campeonato de Europa de A Coruña del pasado verano.

Alejandro Domínguez confeccionó una lista en la que figuran como porteros Candid Ballart (Reus) y Martí Zapater (Noia); otros dos jugadores del Noia como Sergi Llorca, Sergi Aragonés; Jordi Burgaya y Martí Casas del Forte dei Marmi; Marc Julià del Reus y Sito Ricart (Caldes). La selección debutará el día 17 contra Angola y después se enfrentará a Suiza (18) y Portugal (19).

En esta Copa de las Naciones también habrá representación liceísta en la selección argentina con Facu Bridge y Fabri Ciocale.