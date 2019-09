Bulic avala y acoge a los nuevos

El Leyma Coruña eligió a Mirza Bulic para abrir el capítulo de renovaciones y fichajes para la temporada 2019-20. No fue una casualidad. Después de una temporada en cierto sentido decepcionante, con el equipo fuera del play off, y de la salida de Gustavo Aranzana, la afición naranja necesitaba una alegría para recuperar la ilusión y esa fue la continuidad del ala pívot, que había sido el mejor jugador del curso anterior y una de las piezas más suculentas del mercado. Sergio García lo confirmó ayer en su presentación: "Tenemos grandes esperanzas puestas en él". El nuevo técnico le otorgó la responsabilidad dentro y fuera de la pista y este la recogió sin titubeos: "Quien me conoce sabe que me pondré como líder". A su lado, Sean Smith y Abdou Thiam, dos fichajes a los que Bulic avaló. "Seguimos siendo un equipo joven, pero con más experiencia y lo haremos mejor que el curso anterior", sentenció.

Precisamente el trabajo del bosnio irá más allá de la pista. Tiene que ser el cicerone de algunos de sus compañeros que se estrenan en la categoría. Es el caso de Smith, que viene de su etapa universitaria en Estados Unidos, y de Thiam, que jugó los tres últimos años en EBA con el Santo Domingo de Betanzos, con los que compartirá juego interior y de los que Sergio García dijo que necesitan "un tiempo" de adaptación porque el cambio es muy grande. "Sean va a conectar con la grada", se refirió a él el técnico naranja por sus grandes cualidades física. Él, por su parte, quiso desmarcarse de la mochila que supone tener un padre „Mike Smith„ que ya ha triunfado en el mundo de la canasta: "Es algo que estará ahí, pero yo quiero hacer mi carrera".

García hizo balance de la derrota frente al Marín, único partido de pretemporada. "Competimos veinte minutos y otros veinte tuvimos dificultades", señaló antes de viajar a Suiza, donde tendrán otra prueba en la Copa Landlot. Además, desveló que el Leyma está cada vez más cerca de cerrar la plantilla con un pívot: "El resto están porque yo he querido que´estén, así que muy contento".