Stanis riega los brotes verdes

"Somos un filial y como tal, nuestra función es suministrar jugadores al primer equipo, formarlos, probarlos y que estén preparados si los necesitan arriba", define Stanis García, entrenador del Deportivo Liceo, sobre lo que le espera al equipo en una OK Plata que arranca este fin de semana con la visita al Agra (18.00 horas) del Vilafranca. El técnico asturiano, que regresa al club verdiblanco después de su etapa en el femenino, cree que están preparados y que en su equipo, formado por once jugadores de pista y tres porteros „tendrá que hacer descartes en cada convocatoria„ hay mucho talento joven, pero el único objetivo que se impone es el crecimiento. La plantilla ha sufrido bajas importantes (Candamio, Abeal, Payero, Bridge, Ciocale...) pero ha llegado sabia nueva, como el argentino Nahuel Castro, Álex Novoa y Javi Añón, además de la subida de algunos júniors.

"Se podrá o no llegar al objetivo, pero cuando están en estas edades de formación, si el equipo no crece, si no va a más en una línea ascendente, es que algo estás haciendo mal", se responsabiliza. Lleva un mes y medio de trabajo y tras jugar un amistoso contra el Órdenes y participar en torneos en Bilbao y Rivas, el inicio se ha hecho esperar. "Ha sido una pretemporada larga. Empezamos el 1 de septiembre, pero parece más porque todos han empezado ya, pequeños y mayores. Se hace largo de cabeza", admite. Eso no quita ilusión. "Estamos con muchas ganas", añade. Y preparados. "Físicamente estamos en un momento óptimo gracias al trabajo de Pablo Suárez", indica el técnico, "y a nivel de juego hemos demostrado ser un equipo alegre, con ritmo de patín y verticalidad, ese tiene que ser nuestro ADN".

No tienen un estreno fácil. Llega a A Coruña uno de los favoritos para luchar por el ascenso a la OK Liga, un histórico del hockey sobre patines nacional y que se ha reforzado bien. Entre los fichajes destaca el de Adrián Candamio. El coruñés fue el año pasado el máximo goleador de la categoría. "El Vilafranca es uno de los equipos punteros, un equipo duro y con experiencia", destaca Stanis. "Nos enfrentaremos con el señor Candamio, que por primera vez lo tendremos que sufrir en contra. Pero por otro lado, lo conocemos mejor que nadie así que no nos va a sorprender", analiza. En el conjunto catalán, también con entrenador nuevo, Sergi Punset „el descubridor en Francia de los hermanos Di Benedetto„, hay más refuerzos coruñeses con la presencia de Gabriel Villares y Pablo Torres. Por lo que se espera un gran ambiente.

En general, será un año que puede dar mucha vida al hockey sobre patines, en especial al gallego. A lo largo de la temporada en la OK Plata se vivirán hasta seis derbis coruñeses porque junto al Liceo estarán compitiendo el Dominicos y el Compañía de María. "Va a ser una liga muy competida, no creo que haya ninguna goleada", predice. E insiste en que ellos se lo jugarán todo con los jóvenes. "Tienen que ser ellos los que cuando vayamos por ahí sacan las castañas del fuego. Seguramente que algún día se quemarán, pero así también aprenderán", dice.

El curso pasado, con Andi Colaianni al frente, el filial se vio perjudicado por las bajas en la primera plantilla, que obligaron a Juan Copa a tirar de los pequeños. "Ya se lo dije, que ojalá que me robe a dos. porque eso significará que estamos haciendo las cosas bien", concluye. De todas formas, tiene una plantilla amplia. Tres porteros: Dani Menéndez, Diego García y Manuel Varela. Y once jugadores: Dani López, Pablo Parga, Eudald Cañete, Aldo Pérez, Álex Méndez, Javi Añón, Nahuel Castro, Gus Lema, Steven Novo, Álex Novoa y Carlos Alonso. Y con algunos júniors esperando su oportunidad. Los brotes verdes entran en escena.