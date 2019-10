Fuera complejos

El hockey sobre patines coruñés arrancó con fuerza una temporada que ya de por sí es histórica, con cuatro equipos en categoría nacional: el Deportivo Liceo en la OK Liga y el filial verdiblanco, el Dominicos y el Compañía de María en la OK Plata. Solo faltan las chicas para un pleno completo. Lo del Liceo ya se sabe que es inhumano. Con todo en contra, es imposible contar las veces que se ha rehecho a sí mismo. Que siga funcionando, una y otra vez, empieza a ser una hazaña digna de estudio. Fichó bien, por supuesto, pero cambiar seis jugadores y que desde el minuto uno parezca que llevan toda la vida juntos está al alcance de muy pocos. Y Juan Copa tiene mucho que decir en ello.Pero, en mayor o menor medida, todos estamos acostumbrados a lo de los verdiblancos. Este fin de semana otros tres equipos se sumaron al desafío. Vienen pisando fuerte gracias al buen trabajo de los últimos años con la cantera, que empieza a dar sus frutos. El filial del Liceo, el Dominicos y el Compañía de María afrontaban la OK Plata contra tres rivales que iniciaron el curso con el claro objetivo del ascenso. A los liceístas se les escapó el triunfo contra el Vilafranca en el último minuto y los dos conjuntos colegiales, con solo dos jugadores que no fueron formados en su patio, ganaron en Alpicat y Mataró. Una prueba de que en A Coruña hay jugadores de sobra como para completar tres equipos que pueden competir de tú a tú con los mejores de la segunda categoría. Ya lo han hecho. Y se lo demostraron al resto y a ellos mismos. La cantera es tan prolífica que hay talento exportado por toda España y Europa. Solo en la OK Plata hay once jugadores coruñeses: Raúl Fernández (Alpicat); Gabriel Villares, Adrián Candamio y Pablo Torres (Vilafranca); Chino Miguélez (Barça); Yago Otero, Julián Villares y Hugo Ramos (Santa María del Pilar); Iñigo Artacho y Miguel López (Alcobendas) y Álvaro Shehda (Vendrell). Además de los entrenadores Ángel Galmán (Jolaseta), Marcos Rey (Alcobendas) y Laure Rodríguez (Pilar). E Ignacio Alabart y Eduard Lamas en Barça y Benfica, y los que están en Italia (Pablo Cancela y Juan Fariza), Francia (Jacobo Mantiñán y Álex Roca), Austria (Chus Gende y Ángel Mirantes)... ¿Habría para dos o tres equipos más? Fuera complejos. Poco que envidiar.