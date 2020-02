Pendiente de la calculadora

El CRAT salió ayer al campo sabiendo que con una victoria con bonus frente al Olímpico de Pozuelo se metería entre los cuatro primeros de División de Honor a falta de una jornada „que disputa la semana que viene contra el colista„ por lo que estaría virtualmente en el play off por el título. Pero las coruñesas hicieron los deberes solo a medias. Ganaron (22-34), pero no pudieron sumar ese punto bonus y ahora quedan pendientes de la calculadora. El billete ya no está solo en sus manos y en las cábalas para clasificarse para defender su corona entran también los partidos de Majadahonda y Sanse. Porque el conjunto de Arquitectura, vigente campeón, es quinto con 39 puntos, los mismos del Sanse, cuarto, y cuatro menos que el Majadahonda, tercero con 43. El mejor escenario es un triunfo con bonus contra El Salvador y que el Sanse, que se mide a un Olímpico que ya no se juega nada, no consiga ese punto extra. Otra combinación es la derrota del Majadahonda, que tiene un encuentro más complicado contra el Complutense Cisneros, ya clasificado para el play off pero que todavía tiene opciones de acabar en la primera plaza. Tres combinaciones ganadoras para el CRAT.