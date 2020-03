Aplazada la Copa del Rey y de la Reina de hockey sobre patines

Por la mañana, el Deportivo Liceo presentaba en Macron el merchandising oficial de la Copa del Rey y de la Reina de A Coruña. El tema de las conversaciones ya era el coronavirus, pero todavía había esperanzas de que el torneo pudiera celebrarse en sus fechas originales, del 19 al 22 de marzo, dentro de una semana. Solo unas horas después, la medida del gobierno de clausurar todo el deporte, profesional y no profesional, durante las dos próximas semanas, obligó al club verdiblanco y a la Federación Española de Patinaje a tomar la decisión de aplazar la competición. Ahora se buscan nuevas fechas, para mayo o junio. Los abonos que ya se habían despachado seguirán teniendo validez y se devolverá el dinero a aquellos que, una vez que se dé a conocer el nuevo calendario, no puedan acudir.

En el Liceo seguían con atención las noticias que iban llegando de la expansión del brote de coronavirus. Hasta hace una semana, no obstante, la posición era de tranquilidad absoluta. Sobre todo porque en Galicia no se había dado ningún caso. De hecho, según señalaban ayer miembros de la directiva, en la comunidad el nivel de alerta es todavía bajo. Pero en el comienzo de esta semana el panorama fue cambiando. Y si por la mañana el club era positivo, lo que se demuestra al programar la presentación en Macron, la decisión de que todo el deporte se disputase a puerta cerrada les hizo mover ficha. Esa no era una opción. Por la pérdida de dinero y porque sin público una competición así no tendría sentido. El aplazamiento era la única solución.

Sin competición hasta abril

Teniendo en cuenta que las competiciones europeas ya habían sido suspendidas por el WSERH, el Liceo no tendrá partido hasta el próximo 4 de abril, cuando cierre la fase regular de la OK Liga en casa contra el Reus. Eso siempre y cuando la situación se haya normalizado. Este fin de semana tenía que viajar a Oliveira de Azemeis (Portugal) para la última jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental, suspendido. La próxima tenía la Copa del Rey y para el fin de semana del 28 estaba previsto el partido de ida de cuartos de final de la Liga Europea, que mientras no se reanude la competición no se sabe qué pasará.