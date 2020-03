"Para el Básquet Coruña sería inviable completamente seguir sin el ERTE"

El Básquet Coruña fue el primer club del deporte coruñés en presentar una solicitud de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que, de aprobarse, afectará a los entrenadores de la cantera y a los jugadores del primer equipo. Su presidente, Roberto Cibeira, explica que "es lo más prudente" porque "es una situación completamente nueva para todos". Sin saber cuándo ni cómo podrán retomar la actividad y si la competición en la LEB Oro se alargará en el tiempo, cree que "sería completamente inviable" para la institución naranja mantener todos los puestos de trabajo. "Si no puedes entrenar ni jugar y si no tienes los ingresos correspondientes... para aguantar unos días tenemos, pero no más", concluye.

Presentaron la solicitud de ERTE. ¿Fue una decisión que les costó tomar?

Lo estuvimos analizando mucho y nos pareció lo más prudente. Con la situación que se ha generado, tenemos varios cobros pendientes en el club y no sabemos lo que va a pasar. Tampoco cuánto tiempo va a durar esto. Y encima nos están empezando a llegar de vuelta los recibos de las cuotas del mes de marzo. El Gobierno nos ha dado esta herramienta para protegernos y la decisión es solicitarla, y vamos a ver si lo aprueban, que nosotros creemos que sí.

¿Cuando la situación se normalice, recuperarán todos los puestos de trabajo?

Es la idea. Mantener el mismo número de empleados y evidentemente en el equipo profesional los jugadores tienen contrato por temporada y para el año que viene habrá los mismos. El número de empleados será similar.

¿Cómo han sido las reacciones de los trabajadores afectados por el ERTE?

Hemos hablado con ellos y la reacción ha sido positiva. Por ejemplo, los entrenadores de la base. A ellos se les pasaba por la cabeza quedarse sin nada. Si no puedes entrenar, no puedes trabajar, no tienes los ingresos correspondientes... para aguantar unos días tenemos. Pero como no sabemos cuánto va a durar... entonces lo entendieron bien y nuestra intención en el mes de marzo es complementarles el salario. Pero haremos números, porque al empezar a llegar devoluciones de las cuotas, cambia un poco. Lógicamente también entiendo a las familias que lo hacen porque habrá de todo, gente que también está afectada por un ERTE, gente que se ha quedado sin trabajo o simplemente que toma precauciones para el futuro porque no se sabe cuándo ni cómo vamos a salir de esta. Es una situación completamente nueva para todos.

¿Y los jugadores de la plantilla de LEB Oro? Para ellos es una situación diferente.

Se lo hemos tenido que explicar con mucho tacto. A los españoles, ningún problema porque todos lo entienden. Y los extranjeros, es diferente. Pero lo han aceptado y nuestra idea es que si la liga se reanuda, nosotros vamos a cumplir con todos nuestros compromisos. De hecho, hacemos esto para estar preparados para eso. Si la liga tiene que ir más allá en el tiempo de lo que estaba previsto en un inicio, si no hacemos esto, para nosotros sería completamente inviable.

¿Siguen en A Coruña o se han marchado a sus casas con sus familias?

Anthony Green se marchó hoy „por ayer„. Él es diabético, que es una de las situaciones médicas de riesgo. Él estaba muy tranquilo pero su madre y su padre no porque está en otro país, era la primera vez que salía al extranjero... hablamos con él y llegamos a un acuerdo para que pudiera estar con sus padres y volver a Estados Unidos. Y un planteamiento similar fue el de Mathieu Kamba. Está en Canadá y en caso de que se reanuda la liga, ambos volverían.

¿Ve factible que se retome la competición?

A día de hoy nadie sabe lo que va a pasar y se mira a lo que está pasando en otras ligas de Europa que sí se han suspendido. Pero claro, les faltaban solo dos o tres partidos. Cada liga tiene su situación y cada situación es diferente. Aquí quedan diez jornadas, lo cual es bueno y malo. Malo porque va a hacer falta más tiempo, pero vamos a ver cómo evoluciona esto. La Federación lo que nos traslada es que va a intentar que se reanude la liga.

¿Cuál es la postura del club?

A mí personalmente y como club también lo más razonable me parece ir viéndolo poquito a poco. Llevamos una semana con esta situación, se va a extender seguro hasta el día 29 y es previsible que, por lo menos, también hasta después de Semana Santa. Así que habrá que ir viendo cómo está todo y cómo se puede hacer. Si se cancela todo, los clubes tendrán un motivo para rescindir todos los contratos, pero la situación de descensos y ascensos va a ser un lío. Jurídicamente las cosas no son tan fáciles porque hay sponsors, gente que ha invertido dinero y trabajo... y todos van a intentar hacer valer sus derechos. Para evitar todo eso, lo ideal es retomar la competición. Otra cosa es que se pueda hacer, Igual dentro de un mes ya se ve que es imposible. Y si es imposible, es imposible. Hay fórmulas para hacerlo pero todo pasa por que se pueda reanudar. El objetivo ahora es intentar que los clubes están en condiciones de reanudarla y en función del tiempo que haya, ver cómo se puede terminar.