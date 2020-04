La deportivista Iris desea jugar las jornadas pendientes

Iris Arnáiz espera que la Primera Iberdrola se pueda reanudar: "Personalmente, me gustaría jugarla, obviamente con la certeza y la seguridad de que no le pasará nada a ninguna jugadora ni a ningún espectador". "Anularla o aplazarla sería injusto para muchos equipos, también para los de abajo que están en la situación de jugar play off y poder subir. Son situaciones muy complicadas que hay que mirar muy bien", afirmó la centrocampista del Dépor Abanca, que pasa el confinamiento "con un poco de incertidumbre o miedo por si este año igual se queda un poco en el olvido por las circunstancias que estamos viviendo". "Ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que hemos conseguido hacer algo increíble que muy pocos equipos o prácticamente nadie ha conseguido hacer. El Dépor en unos años va a seguir los pasos del Athletic y va a ser el referente del fútbol femenino en el norte", añadió Iris, "cada día más orgullosa" tanto de sus "compañeras" como del "cuerpo técnico".