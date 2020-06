Rubiales cita a Casillas el 17 de agosto con la duda de si el meta se presentará

La comisión delegada de la Federación Española de Fútbol acordó ayer convocar elecciones a la presidencia para el 17 de agosto. De no considerar el Consejo Superior de Deportes (CSD) hábil dicho mes, los comicios se trasladarían al 17 de septiembre. Luis Rubiales, el actual presidente, es por ahora el único candidato. Iker Casillas anunció en su día que le disputaría el puesto a Luis Rubiales pero su anuncio ha ido perdiendo fuerza en los últimos meses y todo indica que no se va a presentar. Con todo, el aún portero del Oporto no ha dicho la última palabra y tiene hasta el 4 de agosto para decidirse.

Las votaciones para elegir a los 140 representantes de la Asamblea General tendrán lugar el 20 de julio. De acuerdo al calendario electoral, las candidaturas a esta asamblea se podrán presentar entre el 12 y el 24 de junio y serán proclamadas el 3 de julio.Hasta el 13 de julio se podrán votar por correo. Los aspirantes a presidente tendrán hasta el 4 de agosto (o 4 de septiembre) para presentar sus candidaturas.

Las elecciones a la Federación han estado marcadas por la polémica. En un primer momento se discutió si las mismas tenían que celebrarse antes o después de la Eurocopa, prevista para este mes de junio. Finalmente, el pasado 7 de marzo, el CSD autorizó el adelanto electoral pese a dos informes del TAD en contra de dicho adelanto.

En la Federación Española de Fútbol no descartan que surja otro candidato alternativo a Iker Casillas en las próximas semanas, que siempre fue visto como un aliado de Javier Tebas, el presidente de la Liga y de David Aganzo, el presidente de AFE. Luis Rubiales y su entorno más próximo dan por prácticamente ganada su reelección para los próximos cuatro años porque no ven otra alternativa.