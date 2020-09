El Valencia se lleva el derbi de Mestalla ante el Levante

El Valencia aplacó por momentos su agitada situación y comenzó su andadura en LaLiga Santander 2020-2021 con una victoria por 4-2 ante el Levante en Mestalla, mientras que el Villarreal no pudo en el Estadio de la Cerámica (1-1) con el Huesca, la Real Sociedad empató en el José Zorrilla y el Betis asaltó Mendizorrotza en el último suspiro,.

Con el ambiente un tanto cargado por las declaraciones el viernes del nuevo técnico che Javi Gracia, sobre la falta de refuerzos, el Valencia inició la campaña con mejores sensaciones que acabó la anterior y acertó a remontar en dos ocasiones al Levante para terminar sacando tres puntos trabajados.

Y las cosas no comenzaron nada bien para el equipo valencianista, con un once con apuesta por la cantera (Esquerdo y Yunus), y que a los 35 segundos ya estaba por debajo en el marcador tras una pérdida que no perdonó José Luis Morales. Afortunadamente, los locales reaccionaron rápido y Gabriel Paulista igualase tras un centro de un Kang-in Lee que quiso ser protagonista.

El otro equipo valenciano, el Villarreal, tropezó en la presentación oficial de su nuevo proyecto al mando de Unai Emery y con incorporaciones de nivel como Parejo, Coquelin, que acabó lesionado, y Kubo, y no pudo pasar de un sufrido empate a un gol en el Estadio de la Cerámica ante el recién ascendido Huesca.

Zorrilla

Además, en el Nuevo José Zorrilla, el Valladolid y la Real Sociedad firmaron tablas (1-1), en un encuentro marcado por el error de Masip, guardameta loca, que permitió a los de Imanol Alguacil, que mostraron poca pegada, salvar un punto.

Los de Sergio González fueron superiores sobre todo en la primera mitad, donde gozaron de cbuenas ocasiones, pero entre Remiro y un palo evitaron que se adelantase en el marcador hasta los compases finales por medio de Míchel. Sin embargo, en la segunda parte, los locales perdieron fuerza y una falta lanzada por Mikel Merino permitió a los realistas empatar después de que el balón se le escapase a Masip.