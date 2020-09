"En Portugal ponen el 'play off' y es todo un acierto"

Jordi Adroher dejó la OK Liga hace cinco temporadas, pero poco a ha cambiado en este tiempo. Quizás incluso se haya acentuado el dominio del Barça. "No nos tenemos que engañar. La realidad es que el Barça es muy potente. Hay equipos que se han reforzado bien con jugadores que han vuelto de fuera. Y eso puede subir el nivel. Creo que es una liga muy potente como fue siempre", valora. Viene de Portugal, donde hasta cinco equipos están en disposición de luchar por la liga. "La presencia de los clubes de fútbol favorece a la competición porque a nivel de presupuesto y estructura es otra realidad", continúa. Con el añadido esta temporada de la introducción del play off: "Va a ser mucho más atractivo. Aquí también era la intención y no ha podido ser este año, pero espero que sí para los posteriores. Favorece mucho el espectáculo".