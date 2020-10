Caicedo: "Es difícil describir la alegría que siento"

El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Santa Martha de Cuba, Carchi, 27 años) siguió la historia de oro que empezó a escribir en 2019 su paisano y compatriota Richard Carapaz con una victoria en solitario en la tercera etapa del Giro de Italia, además en la cima del Etna.

El ciclista del Education First, "El Cubanito", sorprendió al italiano Visconti en los últimos kilómetros que le permitió firmar el tercer triunfo de etapa ecuatoriano en la historia del Giro.

"Esto es un sueño. El año pasado veía muy lejos poder ganar una etapa. Pero intentando... No lo puedo creer aún, esto es un sueño, un sueño hecho realidad", dijo en meta el ciclista carchense.

El líder del Education First, doble campeón de Ecuador, habló emocionado en la cima del Etna, donde además quedó como colíder del Giro, empatado a tiempo con el portugués Joao Almeida.

"Planeamos llegar al descanso e ir a por ello. Me sentí bien en algunos momentos pero mal en otros, e iba a perder la esperanza. Luego, cuando Visconti atacó, me di cuenta de que me sentía bien y me ataqué a mí mismo".

La emoción desbordaba a Caicedo, otra joya del ciclismo ecuatoriano, lanzado hace un año con el histórico triunfo de Carapaz.

"Es un sentimiento inmenso de alegría ganar. Es difícil de describir. He trabajado duro para esto y tengo que agradecer a los muchachos del equipo, me ayudaron mucho".