Luz verde para el Voltregá-Liceo

Un positivo en la plantilla del Voltregá provocó que los blanquiazules no pudieran disputar sus dos últimos encuentros -contra Palafrugell y Lloret-. Quince días después el equipo de Sant Hipòlit ha completado la cuarentena con éxito y ya ha empezado los entrenamientos para recibir el sábado al Deportivo Liceo. El equipo coruñés estaba pendiente de que las autoridades sanitarias dieran la luz verde a la vuelta a las pistas de su rival. Con el OK, los verdiblancos defenderán el liderato de la competición en una de las pistas más complicadas de la liga y ante un equipo que es el único que, como los verdiblancos, cuenta sus partidos por victorias. Es sexto con seis puntos tras dos triunfos, pero con dos partidos menos que el resto.

Con el panorama de la actual situación sanitaria, en plena segunda ola de la pandemia, cada semana es una incógnita. Los equipos empiezan a preparar los partidos del fin de semana sin saber a ciencia cierta que se podrán disputar. Según se va a cercando el fin de semana, arrecian las cancelaciones. En cuatro jornadas de OK Liga masculina y femenina y en dos de OK Plata ya han sido 15 los partidos que han tenido que aplazarse por culpa de la aparición de positivos en los equipos. Además del Voltregá, en categoría masculina y femenina, y del Girona, también en ambas modalidades, el Cuencas Mineras, el Vilafranca, el Manlleu, el Vilanova, el Alcobendas y el Shum han reportado casos. El equipo de Maçanet es el rival del fin de semana del Dominicos, que a fecha de ayer tenía la confirmación de que sí habrá partido.

De momento, ningún equipo coruñés de hockey sobre patines se ha visto afectado -salvo un falso positivo en el Dominicos-. Sí de otros deportes, como el baloncesto. El Maristas fue el primero en sufrirlo por la suspensión de la primera jornada del campeonato en la Liga Femenina 2 porque los test que tenía que proporcionar la Federación Española no llegaron a tiempo. El Leyma tampoco pudo jugar la semana pasada el que iba a ser su estreno de la temporada en la LEB Oro en Burgos por la aparición de un caso positivo en el equipo rival. Lo mismo que le ocurrió al Viaxes Amarelle de fútbol sala, que no pudo disputar el encuentro que iba a ser el partido de su regreso a Primera porque una jugadora del Ourense Envialia dio positivo en los test que los equipos pasan antes de los partidos. El CRAT, además, tuvo que suspender una semana los entrenamientos del primer equipo femenino -que no empieza la competición hasta diciembre- por el contagio de una jugadora.