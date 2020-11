Guardiola será 'citizen' hasta 2023

El Manchester City renovó el contrato de Pep Guardiola hasta el verano de 2023. De este modo, el entrenador se vincula con el conjunto citizen por dos temporadas más. Se trata de una renovación muy especial que demuestra la solidez y su compromiso con el proyecto. "Estoy muy satisfecho y agradecido por la confianza del club", manifestó el técnico de Santpedor.

Guardiola, que llegó a Manchester en 2016, cumpliría así siete campañas cuando expire el contrato firmado ayer. En el Barcelona estuvo cuatro (2008-12), mientras que en el Bayern de Múnich su estancia duró tres (2013-16). "Como entrenador me han dado todo lo que necesitaba y me han apoyado en los malos momentos", argumentó.

Hasta ahora su palmarés con el Manchester City ha sido destacable. Dos Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y dos Community Shield avalan su éxito al mando del equipo. Evidentemente, la culminación de su obra pasa por ganar la Champions League, algo a lo que aspira esta misma temporada siendo uno de los grandes favoritos junto al Bayern o el Liverpool. "Tenemos la sensación de que hay asuntos por concluir", afirmó, aludiendo al gran torneo.

"El objetivo de este club, que no ha ganado muchos títulos en el pasado, es intentar mantenerse en esta estructura la mayor cantidad de tiempo posible", añadió. A corto plazo, la renovación de Kevin de Bruyne y la decisión de prorrogar más o no los contratos de Agüero y Fernandinho, dos de los emblemas de la última década, son los temas más urgentes. De esta forma, se diluye, si es que no estaba suficientemente claro ya, la posibilidad de que el nombre de Pep Guardiola sea utilizado en las elecciones del FC Barcelona de enero. Ya había dejado claro que su tiempo en el Camp Nou como entrenador del primer equipo ya pasó. La renovación lo reafirma.

La gran incógnita será saber si esta noticia afecta al futuro de Lionel Messi. Con la renovación de Guardiola, el proyecto del City coge fuerza. Sin ir más lejos, el periódico The Sun publicó que el club lanzará una oferta por Messi en el próximo mercado de traspasos de enero cifrada entre 55 y 60 millones de euros. De momento, son rumores, con un fondo de verdad como se supo en agosto. Si hay alguien que parece clave para que se produzca, ese es Pep Guardiola.