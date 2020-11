Próxima estación, Lloret

| La plantilla del Liceo aprovechó el día libre de su mini gira por Cataluña para visitar las instalaciones de su nuevo patrocinador, ISB Sport. Los jugadores se pusieron los patines, estuvieron muy atentos a las explicaciones e incluso algunos atendieron el teléfono (en la imagen, Marc Grau).

Después de ganar el miércoles en Voltregá y con solo un día de descanso para reponer energías y hacer una sesión de vídeo del rival, el Deportivo Liceo asalta el liderato en la pista del Lloret. Los verdiblancos, que jugarán su tercer partido desde el pasado domingo para recuperar algunas de las fechas perdidas por los casos de coronavirus en los equipos contrarios, se juegan además el liderato en solitario de la OK Liga. Ahora mismo el conjunto coruñés está empatado a puntos con el Barcelona al frente de la competición, pero con un partido menos, por lo que ganar el encuentro de esta noche (21.00 horas) le ayudaría a dar un paso al frente y pasaría toda la presión a los culés, con el interesante enfrentamiento en el Palau Blaugrana del domingo entre el Barça y el Reus, dos de sus perseguidores directos.

En principio el Lloret es un rival de menor entidad que el Voltregá, pero los jugadores coruñeses llegan a la última estación del maratón ya con las fuerzas al límite. Son tres partidos en seis días y con una rotación menos por la baja de Roberto di Benedetto, que sigue recuperándose de una lesión en la espalda. Nahuel Castro fue el elegido para la mini gira por Cataluña. En Sant Hipolit salió a pista en la segunda parte para dar un poco de aire a sus compañeros y es presumible que Juan Copa también tirará hoy de él frente al conjunto dirigido por Xavi Alvet Costa. Se trata de una plantilla muy joven en la que Marc Gómez y Moi Aguirre aportan la experiencia. Los gerundenses son terceros por la cola con tres puntos merced a tres empates ante Mataró, Vic y Vendrell. Perdieron contra el Taradell y el Barcelona y tienen tres partidos por recuperar por culpa del coronavirus.

Uno de ellos es este del Liceo, al que por su parte solo le faltará para ponerse al día la jornada seis, contra el Palafrugell, encuentro que se disputará el próximo 8 de diciembre. Las circunstancias de la actual temporada no favorecen a los verdiblancos, perjudicados ya no solo por los continuos aplazamientos. Los viajes a Cataluña son siempre un verdadero quebradero de cabeza que este curso aumenta debido a la reducción de frecuencias desde A Coruña hasta Barcelona, lo que implica en muchos casos hacer prácticamente encaje de bolillos para cuadrar los horarios. La expedición verdiblanca jugó el domingo, se marchó el martes para Cataluña, volvió jugar el miércoles, ayer descansó, mañana de nuevo tocará regresar a la pista para emprender la vuelta a A Coruña el sábado. El Barcelona, mientras tanto, es uno de los únicos cuatro equipos que no ha sufrido ningún contratiempo. Sigue imperturbable sus rutinas, sin tener que hacer cambios de última hora que desgastan mucha energía.