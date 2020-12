El Estambul se retiró del Parque de los Príncipes en el partido de Liga de Campeones que le enfrentaba al París Saint-Germain después de que un miembro del cuerpo técnico asegurara haber recibido un insulto racista del cuarto árbitro.

Los hechos tuvieron lugar a los 20 minutos del partido. El árbitro, el rumano Ovidiu Alin Hategan, señala una falta a favor del PSG y el exinternacional camerunés Achille Pierre Webó protesta de forma virulenta.

Alertado por el cuarto árbitro, el colegiado acude a la banda y su asistente le dice que ha sido “el negro”, según asegura el exjugador camerunés, actual miembro del equipo técnico del Estambul. Ante esa palabra, Webo y todo el banquillo comienzan a protestar.

El cuarto árbitro, el también rumano Sebastian Coltescu asegura que no le ha llamado “negro” en el sentido despectivo, si no “chaval negro” (black guy).

La explicación no convence a los turcos, que reprochan al cuarto árbitro utilizar el color de la piel para identificar al jugador. “¿Por qué cuando te refieres a un blanco no le llamas el chaval blanco?”, le reprochaban. El cuarto árbitro se defendía asegurando que en su idioma la palabra “negro” no tiene connotaciones racistas.