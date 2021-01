La jornada 17 de LaLiga llega aún con la resaca de las celebraciones de año nuevo y con un bonito enfrentamiento entre el Villarreal y el Levante. El submarino amarillo estrenó el 2021 con una importante victoria ante el conjunto granota. Por su lado, la capital andaluza se paralizó para vivir un apasionante derbi hispalense que repartió los puntos entre el Betis y el Sevilla.

Por su parte, el Real Valladolid conquistó un valioso triunfo ante el Getafe que le sirve para escapar de las posiciones de descenso y adelantar en la clasificación al bloque de José Bordalás, que se encuentra en una situación complicada.

El domingo arrancó con la importante victoria del Athletic sobre el Elche, que le sirve para coger aire en la clasificación. El conjunto ilicitano pudo empatar sobre la bocina, pero finalmente no se llevó nada positivo de San Mamés y se queda al límite de la zona roja. También se adjudicaron los tres puntos los colchoneros, que vencieron al Deportivo Alavés con un gol 'in extremis' del uruguayo Luis Suárez para mantener la ventaja sobre el Real Madrid. Real Sociedad y Osasuna firmaron un empate que no saca a los rojillos del descenso. El Barcelona cerró el domingo con un triunfo gracias a un único tanto de Frenkie de Jong frente a un Huesca colista.

Huesca - Barcelona (0-1)

El F.C. Barcelona, tras el fiasco que supuso el empate frente al Eibar, reaccionó en El Alcoraz, ya con Leo Messi en el once titular, y se llevó una victoria obligada contra el Huesca aunque lo hizo por la mínima y exponiéndose a que su rival pudiera darle un susto en los últimos minutos.

Real Sociedad - Osasuna (1-1)

La Real Sociedad no pasó este domingo del empate 1-1 ante Osasuna, aunque el resultado le sirve más a los de Imanol Alguacil que al cuadro navarro, tras un partido igualado en la primera parte y dominado por los locales sin éxito en la segunda.

Eibar - Garanada (2-0)

El Eibar logró por fin su primera victoria de la temporada 2020-21 en Ipurua, gracias a un doblete de una de las jóvenes perlas del fútbol español, Bryan Gil, que liquidó al Granada y frenó su progresión.

Alavés - Atlético de Madrid (1-2)

El uruguayo Luis Suárez volvió a aparecer y salvó al Atlético de Madrid al marcar el tanto del triunfo en el minuto 90 (1-2) ante el Deportivo Alavésque consiguió igualar el marcador con diez jugadores tras la expulsión de Víctor Laguardia.

Athletic - Elche (1-0)

Oscar de Marcos e Iker Muniain revitalizaron este domingo al Athletic Club y fueron claves en la victoria por 1-0 ante el Elche en San Mames en un choque en el que el de Laguardia fue clave y el capitán, el que marcó el tanto que decidió el partido.

Real Madrid - Celta (2-0)

Un intercambio de regalos en forma de asistencias de gol entre Marco Asensio y Lucas Vázquez, con la versión más desequilibrante del mallorquín, rescataron la contundencia de un Real Madrid que frenó la gran racha del Celta con una imagen de firmeza y pleno de acierto en sus dos disparos a puerta.

Getafe - Real Valladolid (0-1)

El internacional israelí Shon Weissman, con un gol a los 37 minutos, permitió al Valladolid sumar un valioso triunfo en el Coliseum Alfonso Pérez que le saca del descenso y mete en un lío al Getafe, al que adelanta en la clasificación.

Real Betis - Sevilla (1-1)

El Betis y el Sevilla empataron a uno en el derbi del Villamarín, donde los béticos mostraron más ambición y una gran mejoría ante su eterno rival, que pecó quizás de excesivo conservadurismo y en el que el marroquí Yassine Bono evitó el triunfo local al pararle un penalti al francés Fekir a un cuarto de hora del final.

Villarreal - Levante (2-1)

Villarreal y Levante disputaron en La Cerámica un partido de alternativas, en el que las fases de superioridad dieron de sí a los locales para poner el 2-0 en el marcador, pero en el que el Levante nunca se rindió y apretó hasta el final en pos de un empate que no logró.