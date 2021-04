El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, concedió una entrevista al Daily Mail en la que deja claro que se producirá algún tipo de sanción a los equipos que impulsaron la Superliga y, en concreto, apunta hacia Madrid, Barça y Juventus, que no han acabado de desligarse del proyecto. “Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron. No podemos fingir que no pasó nada. No se puede decir simplemente: ‘Me están castigando porque todos me odian’. No tienen problemas por culpa de nadie más que de ellos mismos. No está bien y veremos en los próximos días que podemos hacer”, afirmó.

Ceferin dejó claro que existe una clara diferencia entre los 12 clubes que firmaron el acuerdo inicial de creación de la Superliga, en función de lo que sucedió en las siguientes 48 horas. “Para mí hay una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Los ingleses se retiraron primero, admitieron que se equivocaron. Hay que tener cierta grandeza para decir me equivoqué”, valora el máximo dirigente.

“Están los ingleses, luego los otros tres (Atlético, Milán, Inter) y luego los que creen que la Tierra es plana y piensan que la Superliga todavía existe”, acusa con ironía Ceferin en clara referencia a Madrid, Barça y Juventus, que no han hecho pública su renuncia. “Hay una gran diferencia entre ellos. Pero todos serán responsables. Ya veremos de qué manera. No quiero decir proceso disciplinario, pero tiene que quedar claro que todo el mundo tiene que ser responsable. ¿Es una decisión del comité ejecutivo? Ya lo veremos. Es pronto para decirlo”.

En la entrevista del Daily Mail, Ceferin volvió a ser muy crítico con Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus y hasta hace unos días cabeza visible de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), con el que hasta hace nada mantenía una relación de amistad y al que señaló especialmente por su traición, ya que en las horas previas al anuncio de la Superliga, fue una de las personas a las que contactó por teléfono para asesorarse.

Decepción con Agnelli

“Me sentí como si me metieran en una lavadora. El sábado me fui a Suiza desde Eslovenia. Fueron 8 horas en coche. Estaba listo para hablar de las reformas en mi discurso y además había palabras de agradecimiento a Agnelli. Tuve que cambiar el discurso cuatro veces. Agnelli me estaba mintiendo, me decía: ‘No es verdad, no es verdad...’. Al final pasó”. El dirigente de la UEFA se confesó impresionado por el apoyo en el Reino Unido. “Me impresionó mucho la reacción del Gobierno británico. Tuve conversaciones telefónicas con Boris Johnson varias veces en esas 48 horas locas. Pero la mayor parte la hicieron los aficionados”.