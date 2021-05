El Manchester United confirmó este lunes que ha extendido un año más, hasta junio de 2022, el contrato que le vincula con el veterano delantero uruguayo Edinson Cavani, que aterrizó el pasado mes de octubre en el club inglés por una campaña y con opción a otra.

"El Manchester United se complace en anunciar que Edinson Cavani acaba de extender su contrato hasta junio de 2022", señaló el tricampeón de Europa, que apuntó que el goleador no ha tardado "en convertirse en una pieza clave" y que ya se ha ganado "el respeto de toda la hinchada". "A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales", celebró Cavani en la web del United.

El uruguayo recalcó que desde su llegada sintió "la confianza" de Ole-Gunnar Solskjaer y que eso le dio "la oportunidad perfecta para desarrollar tu mejor fútbol". "También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas, pero no puedo esperar para hacerlo", agregó.

Por su parte, el técnico noruego remarcó que la gran aportación del delantero. "Dije que daría energía, poder y liderazgo al grupo, pero él aportó todo esto y mucho más. Como entrenador, estaba familiarizado con su historial de goles, pero creo que su personalidad es lo que más se ha destacado dentro de la plantilla. Cuenta con una mentalidad ganadora y una actitud implacable", subrayó.

"Edinson es uno de los últimos en dejar el campo de entrenamiento, y se está transformando en todo un modelo a seguir para los más jóvenes. Siempre he querido que se quede para vivir la experiencia de jugar con el estadio lleno, así que espero que pueda tener esa oportunidad muy pronto", concluyó Solskjaer.