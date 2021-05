Después de 37 jornadas, tras una imponente primera vuelta, tras haber resistido luego en la cima, el Atlético de Madrid está ante la Liga, ante su última final en el José Zorrilla, ante un triunfo tan indispensable como lo es para el Valladolid, que necesita ganar para pensar en lograr la salvación.

Un duelo de tremenda presión, sin términos medios para ninguno de los dos. Ni para el Atlético, campeón si gana o si no lo hace el Real Madrid. O, si no se da ninguno de los dos factores, segundo sin consuelo por tal fiasco. Ni para el Valladolid, que no depende de sí mismo. Además de su triunfo, su permanencia exige que el Elche no gane al Athletic y que el Huesca ni siquiera empate con el Valencia.

El Atlético, en el filo de ser el mejor de todos o sólo uno más después del vencedor. Una tensión estresante sobre el grupo de Simeone, que llega con las bajas de Lemar y Savic, en el momento más determinante en este torneo desde que en 2013-14, también en la última cita, entonces en el Camp Nou, logró su anterior Liga, la décima. Ahora espera la undécima. Y la segunda del técnico argentino. Nadie más que ha ganado la Liga al Barcelona y al Madrid en 16 temporadas ¿Lo hará otra vez?

Dos objetivos bien distintos pero un mismo fin, ganar y esperar para Madrid y Villarreal. El Real por dar un golpe de efecto y acabar conquistando su trigésima quinta Liga. El Villarreal, con un ojo en la final de la Liga Europa, a la espera de lo que hagan Betis y Real Sociedad para firmar plaza europea.

El largo camino repleto de adversidades para el Madrid de Zidane llega a su capítulo final con opciones de éxito. Tras un curso con sesenta lesiones y nueve casos de COVID, el último el de Kroos que le impide jugar, y hasta el final percances que condicionan, como el sufrido por Hazard que no podía terminar de otra manera su segundo año. Con más días de baja que aportando al equipo al que debía liderar.

Ante el Villarreal recupera el técnico madridista a sus dos centrales titulares tras lesión, Sergio Ramos y Varane, pero no es segura la presencia de ninguno por el nivel de Militao y Nacho.

Lucha por el descenso y por Europa

La SD Huesca, el Elche y el Valladolid pelearán por el único billete que resta para permanecer en LaLiga con el conjunto oscense como el único que depende de sí mismo y el vallisoletano el que peor lo tiene, mientras que los tres equipos ya clasificados para competición europea, Real Sociedad, Betis y Villarreal, pugnarán por la quinta plaza. El cierre de la campaña también trae emoción, sobre todo, en la pelea por ver quién acompaña a la SD Eibar, descendida en la anterior jornada, con el Huesca y el Elche con la ventaja de medirse a rivales que no tienen nada en juego, salvo el orgullo, y el Valladolid teniendo que ganar a un Atlético que busca ser campeón, un resultado que incluso puede no valerle si no fallan los demás. Por otro lado, en la disputa por Europa, la pelea se ha reducido ya a saber qué competiciones jugarán la Real Sociedad, el Betis y el Villarreal, separados por un punto y que aseguraron su presencia el año que viene. Los realistas son los que defenderán la quinta plaza que les da acceso a la Liga Europa, por delante de los verdiblancos, con los que están empatados a puntos, y los castellonenses, a un punto de sus dos rivales y que aún le queda una bala extra con la final de la Liga Europa.