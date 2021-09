Con Ronald Koeman cada vez más cuestionado, vuelven las quinielas sobre su sustituto. Los nombres no difieren mucho de los que se barajaban hace unos meses, cuando Joan Laporta le pidió al técnico neerlandés un par de semanas para buscar si había una alternativa mejor. Robert Martínez y Xavi son los nombres que más suenen. Andrés Iniesta no tiene dudas de que su antiguo compañero está preparado para asumir el desafío del Camp Nou.

"Si preguntas si me imagino a Xavi en el banquillo del Barça, sin que se malinterprete como dices con que tenga que ser ahora, todo el mundo coincidiría en que sí. Sobre todo porque se ha estado preparando y está capacitado. Tiene la confianza para afrontar ese reto", asegura en una entrevista a 'Goal'. El exazulgrana reconoce que la situación de Koeman es compleja, igual que lo era cuando relevó a Quique Setién. "El entrenador del Barça sabe que siempre está predispuesto a todas las situaciones. El momento en el que entró el míster, está claro, no fue fácil, ni lo es ahora. Todo necesita su periodo. Ojalá tenga suerte y el equipo encuentre esa línea y buenas sensaciones, que seguro que lo hará", valora Iniesta.

Sacarse el título de entrenador

El centrocampista manchego, que renovó en mayo un par de años más con el Vissel Kobe, comenta que le sacarse el título de entrenador, como Xavi. Después ya decidiría si quiere o no entrenar. "Me gustaría estar ligado al fútbol porque es mi vida, lo ha sido y espero que lo siga siendo de otra manera. Hay días que piensas en querer entrenar, otros que no… No sé. Estando en activo se me hace difícil visualizar algo. Sí que es cierto que tengo que ir pensándolo y viendo qué posibilidades hay. Lo que me gustaría, y lo que creo que haré, es sacarme el título de entrenador. Me gustaría estar ligado al fútbol porque es mi vida, lo ha sido y espero que lo siga siendo de otra manera".

25 años atrás daba uno de los pasos más importantes de mi vida llegando a La Masia. Y así comenzaba mi maravillosa y especial aventura en el @fcbarcelona 🔵🔴❤️ pic.twitter.com/UQ6lKZzC7y — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 16 de septiembre de 2021

Volver al Barça

En este sentido le gustaría poder volver al Barça, el club al que llegó desde Fuentealbilla hace 25 años. "Si llegara el momento, se valoraría. Lo que puedo decirte es que me encantaría volver al Barça, está clarísimo. Pero no porque haya estado ahí jugando, por el apellido…, sino porque pueda ser útil y tener la capacidad para ayudar al Barça en otro ámbito. Eso sí que me gustaría".