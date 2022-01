El Elche, lanzado y pletórico de confianza por su buen arranque en 2022, desafía a pesar de las numerosas bajas por COVID al Real Madrid, que llega eufórico tras conquistar la Supercopa de España a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, que se disputa a partido único en el Martínez Valero.

También compite hoy en la Copa el Barça, que visita San Mamés. Su técnico, Xavi Hernández, fue claro y conciso respecto a la situación del Ousmane Dembélé, quien tiene dos opciones que son renovar o buscarse una salida del club, porque ya no “puede esperar más” a que el francés dé un paso adelante. “Hemos esperado mucho tiempo y la situación no es fácil. No podemos esperar más; o renueva o se busca una solución”, afirmó.