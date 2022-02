El Atlético mejoró su imagen y su situación en un complicado escenario, del que salió reforzado por los goles de sus artilleros (Luis Suárez, Correa y Joao Félix, tanto y asistencia) y con la portería a cero, algo incluso más importante para Simeone. Los colchoneros recuperaron las señas de identidad del cholismo la semana previa a recibir al United. Un triunfo que le devuelve a las plazas de Champions.

Regresó el cholismo

Saltó el Atlético al Sadar con un aire diferente al de las últimas jornadas. Como si la arenga de Miguel Ángel Gil al vestuario hubiera surtido efecto tanto en los jugadores como en Simeone. Un Atlético más cholista. El equipo presentó novedades como la titularidad de un gran Joao Félix, la apuesta por un preventivo 5-3-2 con Reinildo de central zurdo y, sobre todo, con Herrera luciendo galones y armando el juego. El mexicano le cambió la cara al equipo, pero antes de que eso ocurriera Joao Félix ya había adelantado a los rojiblancos. Medio gol fue de Luis Suárez, que en un lanzamiento de córner incomodó a Sergio Herrera, quien se abalanzó sobre él fallando el despeje.

Con el marcador de cara, más espíritu en los balones divididos, y el balón en los pies, los visitantes dominaron la primera parte hasta el último cuarto de hora. Momento en que Osasuna subió la intensidad del choque y generó ocasiones, como el remate de Budimir que tropezó en el palo después de tocar en Moncayola. El pánico atlético en los balones parados sobrevolaba cada centro rojillo, pero los del Cholo sobrevivían al asedio local en el final de la primera mitad.

La segunda parte tuvo más voluntarismo que fútbol por parte de ambos. Los locales empujando al área de Oblak, sin excesiva clarividencia. Los visitantes, con más solidaridad que contundencia. El Cholo no dejaba de dar órdenes desde la banda para que los suyos no bajaran la intensidad ni se desordenasen. Jagoba pedía a sus jugadores más dinamismo, pero los rojillos no encontraban huecos entre líneas y terminaban rifando centros al área muy complicados para Budimir y Ávila.

Golazo desde 40 metros

Pero a la hora de partido un córner de Osasuna terminó con una contra atlética y un pase de Joao Félix a Luis Suárez, que estaba solo por el despiste de Nacho Vidal en la marca. El uruguayo, que ya no está para estampidas, clavó desde 38 metros su disparo con la izquierda, aprovechando que Sergio Herrera estaba adelantado. El Atlético volvía a rentabilizar un error de Osasuna y metió el partido en formol. Simeone lo celebraba en el banquillo. Su equipo recuperaba otro rasgo de su identidad futbolística, la efectividad en la contra (disparó cuatro veces a puerta y marcó tres goles), a días de medirse al Manchester United en la Champions.

El gol del charrúa permitió a Simeone reforzar el escudo con Kondogbia y esperar que los minutos siguiern goteando camino de una victoria muy importante para la autoestima del vestuario colchonero. Con El Sadar saturado de centrocampistas y mediapuntas rojiblancos, Osasuna atacó por los costados, desde donde llovieron decenas de centros sin fortuna. Le falta a los rojillos un punto de pausa, de clarividencia. Y eso le penalizó en un partido en el que tuvo más balón, jugó más tiempo en campo rival y llegó más veces al área rival. Pero perdió por la quirúrgica efectividad del Atlético, que vio cómo Correa redondeaba el triunfo con el tercero, y se iba de un campo áspero con victoria y con la portería a cero. Los rojiblancos se reenganchan a la pelea por las plazas de Champions y llegan al partido con el United con una sonrisa. El cholismo nunca se rinde.