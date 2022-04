“No me lo esperaba y no tengo nada preparado”, decía una sorprendida Eugenia Gil al recoger el premio a la mejor árbitra de 2021 en la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca. “Me enorgullece que en unos premios a los deportistas se incluya a los árbitros, porque nosotros también somos parte del deporte”, comenzó su discurso. “Es un orgullo este premio y me gustaría dedicárselo a mi familia y a mis compañeros de nominación”, añadió. “En el futuro seguiremos trabajando para dejar la labor del árbitro lo más alto posible”, concluyó la que, además de atleta, una de las mejores en Galicia, es colegiada en la Liga Iberdrola de fútbol femenino.