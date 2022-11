Carlos Alcaraz ya conoce a su primer rival en el Masters de París, torneo que se alargará durante toda esta semana. El tenista murciano debutará frente al japonés Yoshihito Nishioka, número 38 del ránking y que este lunes se imponía al ruso Aslan Karatsec por un claro 6-3 y 6-4.

A la espera de conocer la hora del choque, previsto para este miércoles, Carlos Alcaraz se enfrentará por primera vez al tenista japonés de 27 años. No debería tener problemas el murciano para superar esta primera ronda, aunque no debe confiarse. Es la segunda vez que el número uno del mundo acude a las pistas de París-Bercy. El pasado curso alcanzó los octavos de final, siendo eliminado por Hugo Gaston.

Carlos Alcaraz llega a esta cita en París después de caer en las semifinales del torneo de Basilea. Una vez más el canadiense Auger Aliassime se convirtió en su bestia negra, apartándole de su primera final desde que es número uno del mundo.

En Bercy, el murciano y Rafa Nadal pelearán por arrebatarle la corona a Novak Djokovic. Alcaraz tiene pocos puntos que defender en París, pues el año pasado cayó en tercera ronda. Su objetivo es consolidar su posición para terminar el año como número 1, una vez disputadas las Finales ATP de Turín en noviembre.

El jugador de El Palmar, que podría verse las caras en una hipotética final con Djokovic o Nadal, tiene un cuadro especialmente espinoso. En semis, se podría cruzar con el propio Auger-Aliassime o con el ruso Daniil Medvedev, número 4 del mundo.

En los cuartos, podrían ser el polaco Hubert Hurkacz (10) o el ruso Andrey Rublev (8). Y ya en tercera segunda ronda, el italiano Matteo Berrettini, número 14 del mundo.

"Me encuentro bien"

Por su parte, el tenista de El Palmar minimizó los problemas que arrastra en una rodilla, los consideró "normales" para un final de temporada y aseveró que entre los favoritos al Masters de París figura su verdugo en Basilea, el canadiense Felix Auger-Aliassime, al que ve "intratable".

"Me encuentro bien, al final de temporada salen a la luz los problemas físicos y es normal, hay que lidiar con ellos y mostrar la mejor versión", dijo Alcaraz en rueda de prensa antes de su debut de hoy en París-Bercy ante el japonés Yoshihito Nishioka. El español señaló que "todos los jugadores al final de temporada tienen problemas físicos" e insistió que en su caso "no es nada serio". Entre los favoritos a este torneo del que Alcaraz fue eliminado el pasado año en octavos por el francés Hugo Gaston, citó a Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev y Felix Auger-Aliassime.

"Felix está intratable, aunque muchos otros jugadores pueden ganar este torneo, yo obviamente no me quito de esa lista", dijo, esbozando una sonrisa. Acabar como número uno del mundo en 2022 no le quita el sueño, aseguró el tenista español.