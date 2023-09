La selección española ha adoptado forma de familia en los últimos tiempos. Las diferencias que provocan los equipos se han reducido en un núcleo que tiene un liderazgo sobrio en Luis de la Fuente. De puertas para adentro su actitud dista de la timorata que muestra cuando afronta en rueda de prensa la realidad extradeportiva. Sin embargo, tras las dos goleadas frente a Georgia (1-7) y Chipre (6-0), el vestuario se ha purificado.

Hay varias conexiones que contribuyen al correcto desarrollo del proyecto. Entre ellas, las que vienen de serie, como son la de Dani Carvajal y Joselu, cuya asociación tuvo como resultado el tercer tanto en Granada. Fue un "gol de cuñados", una expresión que, aunque suene peyorativa, es la realidad del vínculo que une a los compañeros en el Real Madrid y en la selección.

Mantienen este parentesco desde 2022, cuando Daphne Cañizares se casó con Dani Carvajal. En 2016, su hermana melliza Melanie Cañizares había contraído matrimonio con Joselu. El tanto se celebró a lo grande en el entorno familiar de una sociedad de la que espera sacar provecho el Real Madrid.

Joselu: "Carvajal y yo hablamos de cómo crear peligro"

Fue una jugada tan sencilla como preciosa. Carvajal puso lo que se conoce como un 'caramelo'. Un centro medido que se va quitando el envoltorio hasta que llega a la cabeza de Joselu, quien tras ganarle la marca a su rival, anotó su cuarto tanto en los seis partidos que ha vestido la camiseta de la selección absoluta.

Lejos de ser una casualidad, el delantero gallego explicaba tras el partido cómo se gestó la jugada ganadora. "Estábamos creando mucho peligro por banda derecha y una de las premisas era seguir igual. Hemos creado mucho peligro por esa zona. Carvajal y yo habíamos hablado antes de empezar la segunda parte para buscar esa parcela. Hemos encontrado muchos espacios ahí", reconocía Joselu, quien está viviendo un periodo dorado. A sus 32 años consiguió debutar con la absoluta y regresar al equipo donde se formó

Allí compartió vestuario con el que ahora es su cuñado. Ambos coincidieron en el Real Madrid Castilla, desde 2010 hasta 2012, cuando partieron a Alemania. Joselu lo hizo tras desvincularse de la disciplina blanca y rumbo al Hoffenheim, mientras que Carvajal se marchó cedido al Bayer Leverkusen. Después de 11 años han vuelto a coincidir en el vestuario blanco, un reencuentro que llegó tras la conquista de la Nations League. La química entre ambos es total. Son solo uno de los múltiples vasos comunicantes de la selección.

Ferran: "Tengo bloqueada a toda la prensa"

Además de alimentar un promedio de magnífica efectividad, Joselu, de tacón, permitió a Álex Baena convertirse en el tercer jugador que menos tiempo ha necesitado en marcar con la absoluta. Cuando el del Villarreal anotó el quinto contra Chipre solo habían transcurrido 71 segundos desde su debut con el primer equipo. Según datos de MisterChip, solo Pau Torres y Fernando Morientes necesitaron menos para ver puerta: 53 y 59 segundos.

También destaca la marca de Carvajal, que necesitó menos de tres minutos para servir la segunda asistencia, esta vez a Ferran. Independientemente del nivel del rival (aguantó con 2-0 hasta el minuto 70), este gol fue el resultado de una magnífica maniobra del lateral derecho, quien con un control orientado se deshizo de su marca. Después vio a la perfección a Ferran, que terminó el partido con un doblete. Ya fuera del campo protagonizó la comparecencia más controvertida.

El delantero del FC Barcelona está viviendo esta temporada una transformación guionizada por el concepto del 'tiburón'. Desarrollo motivacional, acompañado del mayor trabajo físico, que le está permitiendo mejorar sus números. Un periodista le preguntó: "¿Te acusaban de que venías a la selección por 'enchufe'?". La cuestión tenía que ver con la relación que mantenía con la hija del exseleccionador Luis Enrique. "Tengo a toda la prensa bloqueada, no me aporta nada", respondió.

Carvajal, capitán sin brazalete de la selección

Apenas hubo momentos para la disputa en un partido que venía precedido por el caso Rubiales. Azpilicueta tiró el peto tras ver que no iba a jugar en una segunda parte cargada de rotaciones. Morata se fue molesto tras ser sustituido al descanso por Joselu y no poder unirse al festival de goles. Dos demostraciones de la competitividad de un grupo en el que De la Fuente ha conseguido reunificar los intereses individuales. Lo ha hecho en un periodo convulso, donde la opinión pública pidió el posicionamiento de los jugadores y el cuerpo técnico sobre el beso no consentido a Jenni Hermoso.

Esto expuso a los futbolistas más allá de un comunicado que no consiguió cerrar un tema que ha sacudido la reputación del deporte español. Precisamente, en la ronda de entrevistas y comparecencias, Carvajal fue el más señalado, al decir que había "estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está investigando". Una idea sobre la que se reafirmó al día siguiente, defendiendo "la presunción de inocencia como derecho constitucional".

Palabras de peso de un capitán que no lo es por partidos, pero sí por el rol que desempeña en el vestuario. Muestra de ello es una acción durante el partido contra Chipre en la que aparta de un golpe a un rival que había tenido sus más y sus menos con Gavi. Acción de protección contra un archienemigo natural en LaLiga, pero absoluto aliado cuando se está en la selección. Historia de estas hay a pares en el cuadro que dirige De la Fuente.

El gol de Mikel Merino, jugador de la Real Sociedad, a pase de Nico Williams, del Athletic es otra prueba de cómo esta selección se ha endurecido a través de una relación familiar. La misma que ha permitido la rapidísima adaptación de un talento sobrenatural como el de Lamine Yamal. Un vínculo entre contrincantes convertidos en miembros de una causa común que cada vez se creen más.