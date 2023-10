El lateral derecho de la selección española Jesús Navas ha pasado por sala de prensa de la previa del partido de clasificación para la Eurcopa ante Escocia mañana en La Cartuja a partir de las 20:45 horas. Navas ha sido preguntado por si ve a Sergio Ramos regresando a la selección. "Es como un hermano. Él siempre tiene la ilusión de poder estar aquí porque para él la selección es algo muy grande. No he hablado con él hoy, no sé si estará en Sevilla. Ojalá disfrutemos del partido", ha dicho.