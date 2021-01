“Ha sido una bonita experiencia”, definió el coruñés Lukas Ramos, del 5 Coruña, sobre su debut con la selección española sub 18, que jugó un amistoso el pasado miércoles contra el combinado nacional sub 19 después de una concentración de cuatro días en Madrid. “Ahora solo me queda seguir trabajando para poder volver a disfrutar de una nueva oportunidad”, añadió.

Ramos estaba en la Ciudad Deportiva de Las Rozas desde el pasado domingo, cuando empezó los entrenamientos a las órdenes del también gallego Mon Barreiro (y junto a Jorge Quelle del Burela Pescados Rubén). Después de cuatro sesiones, llegó la oportunidad de saltar a la pista y defender por primera vez la camiseta de la selección española.

La selección sub 19 se impuso a la sub 18 por 4-1. Pero el resultados era lo de menos. Ambas formaciones dejaron las mejores sensaciones en los entrenadores, que continuarán su evolución muy de cerca. También en el caso de Ramos, que se convirtió en el primer jugador del 5 Coruña en lograr una internacionalidad.