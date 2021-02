El jugador del Leyma Javi Vega se encuentra en aislamiento domiciliario desde el lunes pasado y estará así hasta mañana, cuando será sometido a una nueva PCR, que de resultar nuevamente negativa, como la que se le realizó el lunes, se podrá reincorporar al equipo. El capitán naranja sigue los protocolos de la Federación Española de Baloncesto tras detectarse tres positivos en la concentración de la selección de 3x3 de la que formó parte, igual que el coruñés Carlos Martínez, durante la semana pasada en Valencia.

Por lo tanto, Vega estará o no a las órdenes de Sergio García para el partido contra el Cáceres del sábado en función del resultado de la prueba de mañana. Como el jugador no estuvo en contacto con sus compañeros, pues ya se aisló nada más regresar de la concentración, el resto del equipo puede hacer vida y entrenamientos completamente normales. Pero el entrenador vasco sí que tendrá de forma segura la baja e Abdou Thiam, que ya no pudo jugar el partido contra el Palencia de hace dos semanas. De todas formas, el duelo, la antepenúltima jornada de la primera fase de la competición, es intrascendente porque el Cáceres no está clasificado para la siguiente fase con los coruñeses, por lo que no arrastrará el resultado ya sea una victoria o una derrota.

Lesión de Thiam

El club informó ayer de que Abdou Thiam será baja durante varias semanas por una nueva lesión muscular. Durante un entrenamiento el jugador volvió a sentir molestias por lo que por precaución se decidió someterlo a las pruebas indicadas por Carlos Lariño, médico del equipo naranja, que finalmente permitieron diagnosticar una nueva lesión muscular. La recuperación del jugador se realizará de la forma más conservadora posible, por lo que causará baja durante varias semanas y no se pondrá fecha a su regreso, hasta que se encuentre 100% recuperado y readaptado. Thiam ya estuvo apartado en el inicio del curso por el mismo motivo.