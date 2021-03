La cantera del Club Halterofilia Coruña sigue en forma, una generación tras otra, como confirmó la Copa Federación disputada el sábado en Madrid, donde los pupilos de Ferenc Szabo lograron el título en categoría sub 16 femenina, el subcampeonato en sub 16 y sub 18 masculina y el bronce en sub 18 femenino, además de la mejor marca del campeonato para Vega García y la segunda para Alejandro Méndez. Un nuevo éxito para el palmarés de un club que nunca se cansa de ganar y que la semana que viene tendrá otra cita importante en la Copa Federación absoluta con Irene Martínez, Víctor Castro y Martín Liste.

La Copa Federación fue la primera prueba de 2021 para los halteras, que habían terminado el año ya con grandes sensaciones con las tres grandes citas nacionales que se celebraron en A Coruña a finales de 2020. Las expectativas eran altas a pesar de todas las dificultades para entrenar y de que una de las integrantes del equipo tuviera que quedarse en casa por un aislamiento. Pero Vega García, Paula Canedo, Laura Martínez y Lucía López cumplieron con los pronósticos para traer a la ciudad un nuevo oro por delante del Terhalter canario y del Molins catalán. Los títulos estuvieron repartidos: San Fernando (sub 16) y Molins y ETH en sub 18.