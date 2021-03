Mauro Triana firmó un doblete con las victorias en 60 y 200 metros en el Campeonato Gallego absoluto en pista cubierta que se disputó ayer en Expoourense. El coruñés, que compite por el Playas de Castellón, no había preparado específicamente la temporada de invierno, centrándose en el aire libre, pero logró unas buenas marcas con 6.83 y 21.75 segundos respectivamente. Su actuación lideró una exhibición de los atletas de la ciudad en una jornada marcada por la presencia de la lanzadora de peso Belén Toimil y por el récord de España sub 16 y sub 18 de la lucense Xela Martínez en los 3.000 metros.

Además de Mauro Triana, ayer destacaron otros atletas coruñeses. En la velocidad, Ana Iglesias (Coruña Comarca) se proclamó campeona de los 200 metros con mejor marca personal; Teresa Rodríguez, del Riazor Coruña, subió a lo más alto del podio en los 60 metros vallas mientras que su compañera María Fernández se colgó el oro en 400 metros en un mano a mano con la también coruñesa Eugenia Gil que le hizo batir su mejor marca personal con 57.45 segundos por los 57.53 de la de la Gimnástica de Pontevedra. En categoría masculina destacó Hugo Vázquez, del Marineda, con su triunfo en 60 vallas.

El mediofondo también tuvo nombre coruñés. Los 800 metros fueron para Lucas Fernández Eiroa (Coruña Comarca), con 1.56.34 mientras que el 1.500 se lo llevó Elian Numa López con claridad con 4.05.61. El triunfo en esta distancia en categoría femenina lo firmó Angharad Davies (Marina Atlético) con 4.31.17.

En los concursos, Jaime Arias, del Riazor Coruña, fue el mejor en lanzamiento de peso al batir, con 14.10 metros, al recordman gallego Víctor Gallego, que se quedó en 14.00. Tomás López Vizcaíno (Sada), bronce en pértiga; Javier Guzmán (Sada), bronce en peso; Ignacio del Buey (Sada), plata en 800; Teresa Rodríguez (Riazor Coruña), bronce en 60 y Hugo Vázquez (Marineda), bronce en 200, también subieron al podio.

Tuñas ‘Team’

El grupo de velocistas que entrena en A Coruña a las órdenes de José Carlos Tuñas copó la final de 60 metros, en la que se metieron seis de los ocho aspirantes. Además, firmaron un triplete con Triana, Javier García y Guzmán Carril. Un éxito al que se le sumó la doble condición de finalista de Ana Iglesias.