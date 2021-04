Después de la lesión del base lituano Augustas Peciukevicius, a todos los jugadores del Leyma les tocó dar un paso adelante. Sobre todo, a los bases. Y el único que quedaba en la plantilla era Gaizka Maiza (San Sebastián, 1996). El vasco respondió con creces con sus mejores actuaciones de la temporada. "Me estoy encontrando mejor, con más confianza", reconoce. La mejoría es general de un equipo que ya es segundo y está a un triunfo de asegurar el play off de ascenso.

¿Jugó el Leyma contra el Granada el mejor partido de la temporada?

No sé si el mejor, pero sí uno de los mejores. El rival que teníamos enfrente iba mejor que nosotros y además le ganamos el basquetaverage. Hicimos un buen trabajo tanto en defensa como en ataque, aunque tuvimos algunos fallos, no puede ser todo perfecto. Pero sí, por sensaciones, fue uno de los mejores que hemos hecho.

A nivel personal, también ha dado un paso adelante tras la lesión de Peciukevicius.

Pecius era un jugador importantísimo para nosotros. Pero yo no he cambiado mi forma de trabajar, he seguido como toda la temporada. Es obvio que había que dar un paso adelante, pero no solo yo, sino todos. Pero sí que es verdad que me estoy encontrando mejor, con más confianza.

Pero es normal que las miradas recaigan sobre los bases.

Zach (Monaghan) estaba jugando de dos y le ha tocado cambiar de rol y entre los dos estamos haciendo un buen trabajo. Ahora ha llegado Arnar (Björnsson) y lo mismos. Lo que nos pida el entrenador.

Sergio García dijo que no les podían pedir que fueran como Pecius porque cada uno tiene un estilo. ¿Cómo definiría el suyo?

Intento que el equipo se sienta cómodo, que tenga confianza en mí. Que las cosas vayan fluidas y hagamos bien los sistemas. Y a parte de dirigir bien el equipo, últimamente estoy demostrando que también puedo aportar puntos.

¿Cómo es eso de ser el más joven del equipo y el que da las órdenes?

El más joven es Belemene, yo el siguiente (se ríe). Siempre he jugado de base y dado órdenes. Toca ser la prolongación del entrenador en pista e intentar que el equipo haga lo que tenga que hacer. Te vas acostumbrando y aprendiendo con la experiencia. Estoy en el proceso. Los entrenadores y los compañeros confían en mí y yo también en ellos.

¿Hay que tener un carácter especial para ser base?

Pecius tiene un carácter, yo otro... Por ejemplos Jasikevicius tiene mucho carácter. Yo creo que un poco sí, tienes que dar órdenes.

Esta temporada se presentaba muy larga. ¿Ven ya el final?

Un poco sí. Por tramos se nos ha hecho bastante larga, aunque tuvimos opción de descansar en Navidad cuatro días que nos vinieron genial. Aún quedan cuatro partidos y el play off si nos clasificamos. Es un año un poco irreal, con el formato que es raro y con el coronavirus. Suerte que no hemos tenido ningún caso en el equipo.

Coronavirus no, pero han ido sobrados de otros contratiempos. ¿Le da más valor a estar donde están, en la segunda posición?

Hemos tenido la mala suerte de las lesiones, también la marcha de Perris. El club en todas las ocasiones se ha movido rápido y bien. Y lo que nos ha tocado a los demás es intentar que los nuevos se adaptasen rápido, adaptar el ritmo de los entrenamientos y. enseñarles los sistemas lo antes posible. Hemos tenido partidos que no hemos estado muy bien. Y otros muy bien. Partidos en los que jugando mal ganamos y en los que jugando bien perdimos. Eso significa que la liga está muy igualada. Yo creo que siempre tiene mérito. Las cosas nos están yendo bien. Ahora venimos de tres victorias muy importantes para nosotros. Estamos en buena dinámica, haciendo las cosas bastante bien y hay que darle continuidad.

Nadie les presiona con el ascenso, ¿no se ha disparado la ilusión?

No nos hemos clasificado todavía para el play off. Es cierto que tenemos todo de cara, pero hay que ganar otro partido mínimo. Este año solo sube uno y es muy difícil. La ilusión siempre está ahí. Una cosa es la ilusión y otra lo que pueda pasar. Tenemos que seguir trabajando, con ello habrá más probabilidades.

Ya se han enfrentado a todos. ¿Cuál es el equipo más fuerte?

Todos los que estamos en el grupo de arriba, la liga está muy igualada. Poca diferencia hay del primero al último. Pero Breogán, Granada y Castellón son equipos que pueden estar arriba e intentaremos ponerle las cosas diferentes.

Con la suspensión de la final de la Copa Galicia contra Obradoiro, ¿pierden la ocasión de medir fuerzas contra un equipo ACB?

Era arriesgado para ellos porque tuvieron un brote de COVID. A nosotros claro que nos hacía ilusión jugar el partido, más como premio que por medir fuerzas. No ha podido ser. No pasa nada. Tocó así.

Ya ha celebrado un título, aunque fuera en fútbol.

La Copa de la Real Sociedad. Muy contento por ellos.

¿Se parecen como ciudades A Coruña y San Sebastián?

Como ciudad A Coruña es fantástica, tiene de todo: montaña, mar, es muy tranquila, llegas a todos los sitios andando, incluso yo voy en bici a entrenar. Se parecen, sobre todo la zona de la playa. Y el clima también es similar.