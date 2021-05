La base del CRAT Coruña contará un año más con el apoyo de Cesuga, que renovó el acuerdo de financiación a los grupos sub 18, sub 16 y sub 14, además de las escuelas. El centro de estudios universitarios demuestra su compromiso con el deporte base y fomenta los valores de la competición y el deporte en equipo. Cien jugadores s beneficiarán de ello y competirán bajo el nombre de CRAT Cesuga. Además, añadirá la posibilidad de otorgar una beca que cubriría los gastos de matrícula hasta la concesión del título.