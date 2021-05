El Liceo dio ayer un paso de gigante hacia el ascenso a la OK Liga femenina. El conjunto verdiblanco se impuso por 1-3 al Alcorcón, uno de sus máximos rivales en la parte alta de la clasificación de la OK Plata que lideran con mano de hierro. Las coruñesas, aunque con un partido más, marchan con 23 puntos por los 17 del Las Rozas, los 16 del Alcorcón y los 13 del Borbolla. Los dos primeros logran un billete para la máxima categoría, por lo que el conjunto dirigido por Carlos Loureiro, a falta de cuatro partidos, tiene un margen de 7 puntos —4 si las madrileñas se ponen al día con victoria—. El de ayer era un partido clave y el gol de Naiara Vaamonde en la primera parte encarrilaba el trabajo, si bien no llegaba otro que diera mayor tranquilidad. A doce minutos para la conclusión, Marina Monge empató para las locales. Y entonces el Liceo tuvo una gran reacción para responder con otros dos tantos, casi seguidos, de Alejandra Martín y Lucía Paz, que pusieron la sentencia.