Sergio García estaba cabreado después de la derrota del Leyma contra el Castelló en la prórroga. Y por eso puso nombre y apellidos a la culpable de su frustración. “El partido se resume en lo que ya nos ha pasado más veces con la señorita Paula Lema, de A Coruña, para más información”, dijo muy enfadado. “A 50 segundos íbamos 5 arriba y nos viene avisando de que quiere ir a por un jugador porque no le gustó cómo le pasó el balón. De una faltita el jugador se gira y ya le pita técnica. En un momento en el que las pulsaciones están a 300... es sorprendente”, explicó el entrenador naranja sobre la técnica a Osvaldas Matulionis. “Yo solo le pregunté ‘¿Esto no es nada?’ por una acción a Zach, y técnica. Es el nivel con el que ha venido y en un partido tan importante, jugándonos tanto, es un disgusto importante porque no se resolvió por nosotros”, continuó. “En la pista el nivel de los jugadores era altísimo y que la protagonista sea una de las colegiadas... A ver si tenemos más suerte y no nos vuelve a tocar este arbitraje”, añadió.

García quiso “felicitar al Tau Castelló" por ganar “un partido muy cerrado, competitivo y de mucho nivel” y sobre su próximo rival, el Oviedo, señaló que estará “igualadísimo”. “Cualquiera es un rival durísimo. Ya desde mañana centrados en ese partido”, concluyó.