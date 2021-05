El Liceo pone punto y final a la OK Liga en la pista del Lleida (20.00 horas). Con el Barcelona ya proclamado campeón y los verdiblancos con la segunda posición asegurada, el partido contra un equipo de mucho nivel sirve para mantener la puesta a punto de cara a la Copa del Rey, gran objetivo de final de temporada y que se disputará en A Coruña del 10 al 13 de junio. Precisamente los ilerdenses van por la misma parte del cuadro que el conjunto de Juan Copa y si ambos ganan sus compromisos de cuartos de final, contra Caldes y Voltregá respectivamente, podrían volver a verse las caras en el torneo del KO.

Es el momento de hacer balances y a pesar de no haber podido levantar el título, los número del Liceo en la competición regular son realmente extraordinarios. Veinticinco victorias, un empate (Caldes) y tres derrotas (Barça, Taradell y Vendrell). 131 goles a favor y solo 48 en contra. Y por el camino, varios récords, como el de victorias seguidas, doce, el de puntos igualado (76) pendiente de lo que pase esta noche para superarlo, y con Carles Grau como portero menos goleado de la historia del club. Obligó al Barcelona a dar lo mejor de sí —solo perdió el partido contra el Liceo y empató los dos contra el Reus—, presionándole prácticamente hasta el final. Y ambos muy superiores al resto. El tercero está a 17 puntos.

El Lleida también tiene ahora al final de la temporada concentrados todos sus objetivos. La quinta plaza de la OK Liga, con 51 puntos, ya no se la quitará nadie —por arriba están Caldes y Reus con 59 y 58 y por debajo el Noia con 45—. Y después le llegan la Copa del Rey y la Europe Cup, en la que es el vigente bicampeón. En el equipo dirigido por Albert Folguera destaca el portero Martí Serra y como goleadores, el ex del Liceo Oriol Vives, Andreu Tomàs y Jepi Selva, con el exverdiblanco Bruno di Benedetto como otro de sus baluartes.

Borbolla y Compañía

Tanto el Borbolla como el Compañía de María están pendientes de sus filiales para confirmar su regreso a la elite. En el caso de las de Monte Alto mañana tienen un partido clave al visitar al Alcorcón (16.30 horas), que ahora ocupa la segunda plaza —el Liceo primero ya ha ascendido— con cuatro puntos más que las coruñesas. Compañía, por su parte, es líder de la OK Bronce y recibe mañana (Elviña, 13.00 horas) al Urdaneta.