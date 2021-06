El Básquet Coruña está en un momento histórico, a las puertas de la final del play off de ascenso a la ACB. Un sueño que empezó hace 25 años y que ha ido cocinándose a fuego lento, etapa a etapa, sin dar un paso al frente sin antes no haber apuntalado el anterior, como en una buena escalada. Mañana, en Granada, detrás de la actual plantilla estarán muchas otras, jugadores que han pasado por el club, que han vivido desde dentro y desde fuera este crecimiento y que piensan que ha llegado el momento. Ya sea este año, en el que todavía hay que dar el paso a la final y ganarla. O en los siguientes. El Leyma parece destinado a la ACB en un futuro no muy lejano. Así opinan cuatro de ellos: Lolo Castro, Ángel Hernández, Lino López y Gus Díaz. Una cuestión de “merecimiento” y la guinda a un trabajo continuado, desde abajo, para conseguir la vuelta del baloncesto coruñés a la máxima categoría. Y desde la distancia, la vieja guardia naranja, o amarilla, manda su aliento para jugar un partido en el que, dicen, se trata de ser fiel a uno mismo, pero también de jugar sin pensar demasiado.

“Se trata de merecimiento histórico”, confirma Lolo Castro, jugador del entonces Sondeos del Norte durante cuatro temporadas, “por la mucha gente que se dejó mucho e hizo muchos sacrificios a lo largo de todos estos años”. Para el de Arzúa, que llegó a jugar en la ACB con el Valladolid, el club ha ido adaptando sus saltos deportivos a su estructura, dando “pasos muy lentos para crear unos cimientos muy sólidos”. “En lo que yo conozco al club, la línea ha sido esa, ir despacio, crear cantera, prender la llama del baloncesto en la ciudad. Y espero que siga siendo así, también si sube a la ACB. Me gustan los proyectos largoplacistas”, apunta. El crecimiento hace que los cuatro crean que el club no se parece en nada al de sus años de jugadores, y eso que Ángel Hernández no hace tanto que se marchó, en 2018, tras siete años en A Coruña. “Siempre le di mucha importancia a que es un club humilde, que ha ido creciendo, trabajando, creando infraestructura... En su momento estuvimos cerca, pero yo creo que era demasiado pronto y ahora es el momento”, dice el excapitán, ahora entregado a su profesión como médico.

Comparte opinión Lino López, también base durante cuatro campañas (2007-2011), ahora entrenador del Baxi Ferrol. “Cuando yo estaba esto parecía una utopía, pero el club ha trabajado mucho y bien para que ahora sea una opción real, creciendo desde abajo, aumentando su masa social, sin prisas”, asegura. “Cuando dimos el paso de la LEB Bronce a la LEB Plata no tenía nada que ver con lo de ahora Ya no solo por el cambio del pabellón. Se ha ido dando pasito a pasito, creciendo cada año en objetivos”, continúa. Más allá se remonta la época de Gus Díaz, miembro de una familia con fuertes lazos baloncestísticos, hermano del entrenador Juan Díaz y del exjugador del Madrid Indio Díaz. “Después de una trayectoria de 25 años, quizá sea el momento, pero tampoco veo un exceso de prisa, si no es este año, el otro será, lo importante es seguir en esta línea”, indica. “El club ha crecido una barbaridad a todos los niveles, sobre todo en infraestructura, se ha profesionalizado, es SAD, y ahora falta un deporte en la elite, además del hockey, con el Dépor de capa caída. Es una oportunidad buenísima”, añade el que fuera ala pívot durante siete años y ganador de la Copa Galicia.

El encuentro de mañana en Granada marcará la línea entre continuar con la ilusión o guardarla para volver a la carga. Un duelo importante que trae recuerdos a Hernández, presente en el equipo de la temporada 2015-16 que llegó a semifinales y perdió en el último partido en Melilla. “Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Espero que cambien la historia. Este año ya consiguieron ganar en Pumarín, así que a ver si acaban con otra de las maldiciones del club. Que jueguen como hasta ahora y con el corazón”, aconseja. “Nos tienen a todos apoyando desde detrás. Toca defender, encima a dos de los mejores bases de la liga. Aunque a Zach Monaghan le perdono que no defienda si mete un tiro final de los suyos”, bromea. “Es un momento en el que sobre todo hay que mantener la tranquilidad y no tener esa visión de partido a vida o muerte. Centrarse en hacer las cosas bien y no darle demasiada dimensión. Desde la inconsciencia se hacen las cosas mejor”, se suma a los consejos Castro, que también levantó la Copa Galicia en 1996, único título del club. “Cuando vienen los partidos tensos,” aporta Díaz, “que hagan lo que manda el entrenador, que se escuden en los sistemas y lo que han entrenando y poco a poco los talentos van saliendo”. López, que este año ascendió con el Baxi Ferrol, a Liga Femenina, suma su visión de entrenador: “Lo que siempre digo es que hay que mantener la identidad de lo que te ha llevado hasta ese último partido”. “Seguro que todos los exjugadores estamos apoyándolos como uno más”, concluye Castro. “Sería un premio para A Coruña y la afición”, sigue Díaz. “Tienen que llegar a la final que la semana que viene ya estoy yo en A Coruña para ir”, desea, por último, Hernández. Toda ayuda es bienvenida.