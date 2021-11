Carlos Loureiro abandona el banquillo del Liceo de la OK Liga femenina. El entrenador ya no formará parte de la expedición que mañana viajará a Manlleu. Según el club, los desplazamientos fueron precisamente uno de los detonantes de la decisión de dimitir, ya que explica que el técnico coruñés no aceptó las condiciones para esta temporada en la máxima categoría, una de ellas, los viajes en furgoneta en vez de en avión como hace el equipo masculino.De momento, todavía no hay alternativa para ocupar el puesto y del equipo se harán cargo tanto Noe Uzal, segunda entrenadora, como Marc Godayol, preparador físico, que son los que acompañarán al equipo a Cataluña.

El Liceo es el actual líder de la OK Liga femenina después de la primera jornada, disputada la semana pasada, en la que se impuso por 5-1 al Bigues i Riells en su vuelta a la elite. Las verdiblancas, muy reforzadas, regresaron a la máxima categoría tras conseguir el año pasado el ascenso a través de la OK Plata.