Gran actuación de Irene Martínez en el Campeonato del Mundo absoluto de halterofilia, que se está disputando en Tashkent (Uzbekistán), donde ayer participó en la categoría de 59 kilos con un récord de España, otro igualado, y una séptima plaza en arrancada como mejores resultados. Completó su curriculum con la decimonovena posición en dos tiempos y la decimotercera en el total olímpico.

Irene Martínez viajó en plena forma a Tashkent. Un año después de que la coruñesa triunfase en casa en el Campeonato de España, donde batió el récord nacional y confirmó su recuperación de una serie de lesiones que le habían lastrado en los años anteriores, la pupila de Ferenc Szabo lo volvió a hacer. Levantó 90 kilos en arrancada para igualar su propia plusmarca nacional de 59 kilos —fue lo que marcó, de forma exacta, la báscula antes de la competición—, para elevar la barra con 104 en dos tiempos, un kilo más de lo que había hecho en A Coruña, por lo que también subió a 194 el récord de España del total olímpico.

En arrancada el buen resultado incluso le llevó a estar a punto de ganar el grupo B. Fue segunda. Por la tarde, de las integrantes del grupo A, solo le superaron cinco más para una extraordinaria séptima posición final en esta modalidad, que es su punto fuerte. Le cuesta más la de dos tiempos y a pesar de mejorar, bajó a la décima plaza del grupo y la decimonovena final. En el total olímpico, quinta del grupo y decimotercera después de que saliesen todas las participantes.

Con la actuación de Irene Martínez se cierra la participación coruñesa en el Campeonato del Mundo absoluto, donde también tomó parte Víctor Castro, aunque con menos suerte porque se vio lastrado por una lesión de última hora. Pero también se despide una temporada plagada de éxitos internacionales para la halterofilia coruñesa. La séptima posición en arracada de Irene Martínez pone la guinda a lo que antes habían conseguido tres de sus compañeras. En un deporte de fuerza, en A Coruña son las mujeres las que toman la delantera, dignas herederas de María Pita. Ruth Fuentefría, en categoría sub 17, se proclamó subcampeona del mundo en arrancada de 49 kilos con dos récords de España de su edad. Pero no fue su única medalla internacional del año porque solo unos meses antes se colgó tres de bronce en un Europeo en el que Paula Canedo, en sub 15, logró dos platas y un bronce. Irene Blanco completó el póquer con un bronce júnior.