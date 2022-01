Pese a los aplazamientos de los partidos del Liceo, del Leyma, del Maristas y del Compañía, el fin de semana de los equipos coruñeses no se ve demasiado alterado con una jornada con doce partidos.

Hockey sobre patines. El Liceo juega mañana a las 11.15 horas contra el Sant Cugat correspondiente a la décima jornada de la OK Liga femenina. Las verdiblancas reciben a un rival directo para entrar en la Copa de la Reina. El conjunto catalán es noveno con 7 puntos por los 10 y la octava posición de las coruñesas, que vienen de ganar en Voltregá. También logró el triunfo de manera contundente el Sant Cugat en su último enfrentamiento, con un 5-0 al Las Rozas. Pendiente todavía el Liceo de la apelación de su sanción —que le podría hacer recuperar seis puntos—, no puede permitirse más fallos.

Rugby. El CRAT se pone al día. Muy castigado por el COVID, las lesiones de jugadoras importantes e incluso las llamadas de la selección —este fin de semana no podrá contar con Paula Requena y Ceci Huarte, preparando las Series Mundiales de seven—, el conjunto de Arquitectura recupera mañana a las 12.00 horas en Madrid el duelo aplazado contra el Complutense Cisneros. Las coruñesas, que cayeron a la antepenúltima plaza necesitan ganar, lo mismo que su rival, que acumula tres jornadas sin hacerlo.

Fútbol sala. El Viaxes Amarelle retoma la competición en Segunda División. Las coruñesas terminaron 2021 de forma perfecta, con diez victorias en diez partidos. Y quieren empezar 2022 de la misma manera. Reciben en la Sagrada Familia (18.00 horas) al Universidad de Salamanca, un duelo de contrastes entre el líder y el colista. Mucho más igualado y trascendente se presenta el partido para el 5 Coruña. Las recién ascendidas, penúltimas con 4 puntos, visitan al Viuda de Sanz Gora (18.30 horas), un rival directo en la zona baja y al que se pueden acercar para seguir soñando con la permanencia.

Voleibol. Duelo de altos vuelos para el Autos Cancela Zalaeta (Barrio de las Flores, 19.00 horas) contra el VP Madrid, segundo clasificado. La tabla de la Superliga 2 femenina tiene dos grupos. Del primero al séptimo en un pañuelo de cinco puntos y el resto, ya muy lejos. Por eso los enfrentamientos directos son cada vez más importantes. Las de Jorge Barrero, tras un mes sin competición, pueden incluso asaltar la tercera posición en este inicio de la segunda vuelta. No será fácil, pero ya se quedaron a las puertas de la victoria en el encuentro que abrió la competición en octubre, cuando perdieron por 3-2 a domicilio.

Hockey sobre patines. La jornada de la OK Plata masculina trae solo dos partidos, en casa en el caso del Liceo y a domicilio en el del Dominicos, tras el aplazamiento a última hora de ayer del duelo que tenía que jugar en Elviña el Compañía de María contra el líder Vendrell por positivos en el conjunto catalán. El Resa Cambre, de la OK Plata femenina, no juega. Los primeros en entrar en acción serán los del filial verdiblanco, que reciben en el Agra (17.00 horas) al Sant Feliu. Los coruñeses, que llevan dos puntos de los últimos 15 posibles, necesitan volver a ganar ante el penúltimo. A las 19.00 horas, el Dominicos visita al Espanyol. Los blanquinegros inician 2022 desde la cuarta posición y con el pichichi Iñigo Varela en sus filas, pero la igualdad es máxima.

Balonmano. El OAR desea un poco de normalidad. Tenía que haber abierto el 2022 la semana pasada con el partido aplazado con el Balonmano Ingenio, pero de nuevo el COVID se cruzó en su camino. Los coruñeses, que acortaron sus vacaciones de Navidad para redoblar el trabajo y recuperar el terreno perdido, tendrán que esperar a mañana para enfrentarse a domicilio al Forbe Reconquista de Vigo (12.30 horas). Partido importantísimo, cuarto contra sexto, para mantenerse en la cabeza de Primera Estatal a la espera de ponerse al día.

Fútbol sala. El Transricard Distrito Ventorrillo perdió la semana pasada en la pista de A Estrada por 6-3 y le vuelve a tocar jugar fuera de casa este fin de semana con la visita al Piensos Durán Albense (18.00 horas). Los coruñeses son cuartos de Segunda División B, con 23 puntos, pero ya han perdido un poco de comba con respecto a los tres primeros, por lo que no se puede dejar alcanzar por su rival, que marcha noveno con 20.

Voleibol. Doble jornada a domicilio en Primera División para el Calasancias, con las visita de su equipo femenino al Uniovi (17.00 horas) y la del masculino al CUV Alcorcón (19.00 horas). Ambos marchan en el pelotón de cabeza, quintas ellas, con un partido menos —por la octava plaza de su rival— y cuartos ellos —que se miden al antepenúltimo—.

Pelota. Segunda jornada del Campeonato de España de frontón corto con un duro partido para el Club Pelota Coruña, que se desplaza a tierras navarras para enfrentarse mañana al San Juan (11.00 horas), uno de los favoritos porque el año pasado militaba en División de Honor. Estarán disponibles Cuerto, Estéfano, Xabierto y Santi (paleta), y Gonzalo, Juanjo, Víctor y Ton (pala corta).