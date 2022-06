El Dominicos ya está planificando la próxima temporada. Después de un gran año en el que el equipo llegó a las últimas jornadas con opciones de luchar por meterse en el play off de ascenso a la OK Liga, los de la Ciudad Vieja anuncian la primera baja y el primer fichaje. En el apartado de altas, los blanquinegros se refuerzan con Miguel López, jugador coruñés (de Ordes) que jugó los últimos años en el Alcobendas, el curso pasado incluso en la OK Liga. Pero el próximo curso Manuel Togores no podrá contar con Joan Grasas. El veterano jugador, que estaba retirado y volvió a jugar para incorporarse al conjunto colegial, no seguirá.

El Dominicos mantendrá una base formada por jóvenes talentos de la casa. Uno de ellos es Jacobo Copa, que ha vuelto a ser convocado por la selección española sub 17 para unos controles de cara al Europeo que será en otoño. Ya se proclamó campeón continental de la categoría el año pasado.