El Liceo sigue confirmando incorporaciones para la próxima temporada y el de Sito Ricart, defensa que llega procedente del Caldes, fue el fichaje anunciado ayer por el club verdiblanco, el tercero tras los de Bruno di Benedetto y Martí Serra, ambos del Lleida; y cuarta incorporación si se tiene en cuenta al portero del filial Mati Bridge, que subirá al primer equipo. El proyecto de Juan Copa para el curso 2022-23 va cogiendo forma, a la espera de que se unan en las próximas semanas al menos dos nombres más a la lista.

El joven jugador catalán, nacido en Sant Just Desvern hace 23 años, firma por dos temporadas. “El año que viene me encantará vestir la camiseta verdiblanca”, dice en el vídeo con el que el Liceo presentó a su nuevo jugador en las redes sociales. “Poder formar parte de un club con tanta historia y con una familia tan grande es muy especial. Algo que valoro mucho y me hace mucha ilusión”, valora. “Espero que podamos celebrar muchos títulos, tener muchas alegrías y compartirlas y vernos pronto en el Palacio de Riazor”, se despide Ricart. El Liceo, por su parte, destaca que a pesar de su juventud, se trata de “un jugador con amplia experiencia en la alta competición del hockey nacional tras destacar con el Caldes y con buen protagonismo en las diferentes categorías del combinado español”. El conjunto liceísta sigue sumando efectivos para paliar las siete bajas: Carles Grau, Martín Garaboa, Maxi Oruste, Marc Grau, Jordi Burgaya, Roberto di Benedetto y Jordi Adroher.

Porto, en la Copa Ibérica

La última Asamblea de la Federación Española de Patinaje aprobó la creación la próxima temporada de la Copa Ibérica, una competición oficial que enfrentará a los campeones de las ligas española y portuguesa. El Liceo, por tanto, esperaba rival desde que hace dos semanas se alzó con el título de la OK Liga tras ganar la final del play off al Reus por 3-0. En Portugal aún no había terminado la temporada, con el Porto y el Benfica llegando al quinto y último partido de la final. Finalmente fue el Porto el que conquistó la liga al ganar por 3-2 este último duelo y, por lo tanto, será el que se enfrente a los coruñeses en esta primera edición de la Copa Ibérica —en realidad ya se había disputado tres veces hace veinte años—. La final de la liga portuguesa, por otra parte, fue un nuevo escaparate del poderío verdiblanco con hasta seis jugadores que pasaron por A Coruña: Eduard Lamas, Pablo Álvarez y Lucas Ordóñez (Benfica) y Xavi Malián, Carlo di Benedetto y Reinaldo García (Porto).