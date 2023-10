El paso al frente de Fabri Ciocale

“Jugadores como Sito [Ricart] o Fabri [Ciocale] tienen que dar un paso al frente porque es un rol distinto”, advirtió el entrenador del Liceo, Juan Copa, antes de arrancar la temporada en la OK Liga. El caso del argentino es un continuo camino de zancadas hacia delante con muchas idas y venidas de la casa colegial, a la que llegó con apenas 18 años. Con dos salidas, primero a Braga cedido y después al Valdagno italiano libre por un año, Ciocale regresó la campaña pasada con la intención de convertirse en un hombre importante de la plantilla. Este sábado ante el Rivas encandiló al Palacio con tres goles balsámicos, los primeros, en su primera titularidad del curso.

No era una tesitura sencilla. Venía de cometer una pérdida de bola que costó un gol en la derrota frente al Calafell en la anterior jornada. “Lo hemos recuperado, hemos hablado mucho él esta semana”, explicó Juan Copa. Esta titularidad fue un golpe de ánimo. “Tío, olvídate de las cosas, sal a jugar y a disfrutar”, desveló Juan Copa sobre la conversación que tuvo con él en la previa del encuentro de este sábado. Aunque el técnico no le prestó atención a los goles, sí reconoció que son importantes para un jugador como él que, además de su calidad de cara a puerta, aportó dinamismo, frescura y “uno contra uno”.

A Fabri no le sorprendió su titularidad este sábado, la primera del año y la cuarta en la competición regular desde que regresó de Italia la campaña pasada. “Durante toda la semana se va trabajando, nada es espontáneo. A uno como jugador no le interesa si sale de titular o no, sino lo que puede aportar al equipo, esta semana hicimos mucho hincapié en ello”, relató el jugador argentino.

Este ha sido el tercer triplete que firma con la elástica verde. En 2019 ya le endosó el primero al Girona y, el año pasado, logró el segundo contra el Sant Cugat. Ambos duelos fueron en Riazor. El propio Ciocale también le restó relevancia a esta estadística. “No nos quedamos con los goles de cada uno, sino con que el equipo hizo un partido muy serio y lo sacamos adelante ante un rival complicado y valiente”, valoró al terminar el encuentro.

Ciocale incide en el trabajo grupal para hacer crecer al Liceo en este inicio de temporada condicionado por las lesiones de Bruno Saavedra y Dava Torres. Por su stick puede pasar la próxima zancada liceísta en la visita de este sábado a la pista del San Just.