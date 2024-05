El Leyma inspecciona el Coliseum con los “7.000 socios” en el horizonte

El Leyma Coruña sigue con su paso firme hacia la ACB. Ya con el ascenso en la mano, el Coliseum como sede elegida para sus partidos y una masa social que no para de abonarse, la directiva vive una semanas de gestiones que deben desembocar en su inscripción tras cerrar todos los detalles. La reunión del lunes pasado con los responsables del Concello ya dejó claro que la mejor opción para la nueva casa del equipo naranja es el Coliseum y ayer directivos del Básquet Coruña estuvieron en la instalación, visitándola para concretar detalles técnicos. Todas las partes tienen claro que hay “una muy buena sintonía” para atender las demandas de un club en crecimiento que ha devuelto a A Coruña a la élite del baloncesto español 55 años después y que “el Coliseum es la mejor opción con mucha diferencia”, tal y como refrenda su vicepresidente Juan Carlos Fernández. Desde el club creen que la figura de Javier Rodríguez, director del Coliseum y ex entrenador del Leyma, es “una ventaja brutal porque conoce todos los requisitos”, ya que fue el encargado de adaptar el multiusos a las exigencias de la fase final de la Copa del Rey disputada en 2016 y a las últimas visitas de la selección española entre los años 2012 y 2014. En todas ellas él era el máximo responsable del Coliseum, un cargo que sigue desempeñando a día de hoy.

Además de la imposibilidad y de la premura que exigían las obras para adaptar el Palacio de los Deportes de Riazor a la ACB, empujó al Leyma y al Concello el arreón de abonados que pudo y supo captar el club naranja en los primeros días de su pre reserva de abonos. El primer objetivo era duplicar los más de 2.000 con los que contaba, pero ahora la idea es, “como mínimo, triplicar” o incluso ir más allá. “¿7.000 socios? Yo creo que a esa cifra llegaremos seguro, porque la gente no para de anotarse, es increíble. Nos está sorprendiendo positivamente. Además, los abonados actuales tenían tres semanas de plazo para renovarlo conservando todas sus ventajas para poder elegir primero sus asientos y aún les quedan dos. Ahí hay unos mil (socios) que no se han hecho y se harán y van a subir la cifra. ¿8.000? No me atrevo a decir esa cifra, sería increíble, pero los 7.000 seguro”, certifica el vicepresidente del Básquet Coruña.

Más requisitos

El Leyma da ya pasos firmes para acomodarse y para terminar de cerrar la que será su nueva casa, también debe cumplir con los requisitos para inscribirse, adaptar su estructura y empezar a planificar la que será la primera plantilla de su historia en la ACB. Uno de los primeros objetivos es reunir los cerca de 500.000 euros (600.000 con IVA) que le exige la ACB cada año en los próximos cuatro de la llamada cuota de participación, que sustituye al antiguo canon que era mucho más exigente y que fue tumbado vía judicial tras frustrar el salto de muchos proyectos a la ACB. Es una cuota ineludible que, en caso de descenso, se iría recuperando también de manera progresiva campaña a campaña. Es una especie de depósito por la participación, pero que exige hacer ahora el desembolso.

Llegarán en los próximos días las primeras decisiones deportivas, aunque los mercados del baloncesto español son largos, sobre todo en lo referente a la ACB. Lo primero es comunicarle a los 12 jugadores que lograron el ascenso si se cuenta o no con ellos. El cambio será profundo en la plantilla por el perfil de jugadores que necesita el club en su nuevo reto y por el propio nivel que requiere la competición. Lo único seguro en ese apartado es que Diego Epifanio seguirá al frente de la nave. Ya ha renovado y capitaneará deportivamente el nuevo proyecto.

