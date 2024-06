Hasta el domingo o hasta septiembre

El Liceo está contra las cuerdas. O gana al Noia (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas) en el tercer partido de las semifinales o dice adiós a la temporada. Los verdiblancos, que han tenido que luchar contra viento y marea a lo largo del año, no están dispuestos a que esta sea su última palabra. Por su cabeza no pasa otra cosa que no sea volver a la pista el domingo para disputar el cuarto encuentro de la serie y después mandarlo al quinto, que sería ya un choque a todo o nada. Paso a paso. Sin el primero no puede llegar ni el segundo ni el tercero de los que les hace falta camino de la final. Una machada para la que busca contar con el soporte de la afición coruñesa que ya ha apoyado este curso al Dépor y al Leyma en sus ascensos. Con ella detrás siempre es más fácil. Casi como salir a la pista ganando ya por 1-0. El Liceo, con su entrega y derroche innegociables, nunca falla. Y hoy quiere escribir un nuevo capítulo de una historia llena de éxitos.

“La presión de que vamos perdiendo 0-2 está ahí”, reconoce Bruno Saavedra, “pero también el hecho de que ahora jugamos en casa y que en el Palacio somos muy fuertes”. Una de las sorpresas del play off está siendo precisamente el jugador santiagués. De pasar a estar seis meses lesionado a regresar por todo lo alto frente al Voltregá en el tramo final del curso y a lucirse en una de las mecas del hockey sobre patines nacional como es el Ateneu. De hecho, después del primer parido de la eliminatoria Juan Copa decidió ascenderle directamente al quinteto inicial junto a los veteranos del equipo, demostrando que tiene plena confianza en sus facultades. Aunque aún tenga que mejor en facetas como en defensa, en ataque es un arma poderosa en el uno contra uno y un recurso ofensivo único. “He hecho todo lo posible por volver de la lesión a mi máximo nivel, y aunque aún me queda, me he ido ganando el puesto”, reflexiona el liceísta de 19 años y asegura que ha sido una semana tranquila para el equipo, sin malas caras, todos muy centrados para luchar por el objetivo, aunque con un poco de nervios. “Al final los nervios son buenos, significa que te importa y te ayudan a concentrarte”, dice.

El 2-0 del Noia tras los dos partidos en Sant Sadurní deja una lectura un tanto incierta. Porque el Liceo no estuvo tan lejos, con dos partidos igualados. Pero tampoco tan cerca, porque no consiguió ponerse por delante en el marcador en ninguno de los cien minutos que van disputados (llegó a empatar a tres en el primero y a uno en el segundo). Y esa es una de las claves para confiar en la remontada. Los catalanes juegan muy cómodos con el marcador a favor, controlan mucho esas situaciones por su veteranía. E ir por detrás les obliga a salir de su zona de confort, aumentando las posibilidades de que puedan cometer errores. Y son esos errores los que también espera minimizar el técnico local, porque varios goles de los últimos partidos de play off llegaron tras fallos de su equipo. A estas alturas no se puede regalar nada. “Hicimos buenos partidos en cuanto a juego, no lo hicieron mejor que nosotros en ese sentido”, analiza Saavedra, que da la razón a la valoración de su entrenador después de los partidos: “Hubo errores groseros que nos costaron goles e ir por detrás en el marcador”. Y eso cuesta partidos, sobre todo con un Noia que “es un equipo que defiende bien y es muy intenso”. Para hoy espera una actitud similar del rival. “Pero nosotros vamos a salir a mandar, con mucha intensidad, solo nos vale ganar”.

En el Noia está destacando Martí Gabarró, un jugador muy técnico e inteligente que ha sabido leer muy bien esos momentos de debilidad y aprovecharse cien por cien de ellas. También un veterano como Jordi Bargalló (44 años), que volverá a la que fue su casa durante doce temporadas y que ha demostrado que aunque pasen los años no pierde ni un poco de esa calidad y competitividad que le llevaron a ser uno de los mejores jugadores del mundo, el más completo según Carlos Gil. En el bando liceísta, los capitanes David Torres, que sufrió una lesión en el tramo final del curso, y César Carballeira, en números de récord personal de goles, están pasando más desapercibidos de lo que al equipo les gustaría en cuanto a acierto se refiere, tomando el relevo el propio Saavedra y Fabrizio Ciocale. Recuperar la conexión koruña es otra de las prioridades. De lo que no hay duda es que tanto ellos como el resto del equipo lucharán hasta el último segundo por seguir con vida.

Entradas a 5 euros

El público tiene que ser el sexto jugador. Los socios y los abonados procedentes del Deportivo entran gratis, como los niños menores de doce años con licencia federativa de hockey sobre patines y los alumnos del colegio Liceo La Paz. Las entradas para el resto cuestan 5 euros y se podrán adquirir tanto a través de la plataforma Cluber como en las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor una hora antes del encuentro. Objetivo, que el pabellón sea una caldera que guíe hacia la final.

