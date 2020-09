Morata vuelve cedido a la Juventus por 10 millones de euros

El delantero internacional español Álvaro Morata jugará cedido en la Juventus de Turín la temporada 2020/21 después de que el campeón italiano y el Atlético de Madrid llegaran a un acuerdo que contempla una opción de traspaso al término del presente curso.



"La Juventus ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para la adquisición, de forma temporal hasta el final de la temporada 2020/2021, de los derechos del jugador Álvaro Morata por una contraprestación de 10 millones de euros, a pagar en su totalidad durante este año", informó la 'Vecchia Signora' en un comunicado.



Además, el acuerdo deja establecido que la Juve guarda el derecho a comprar todos los derechos del jugador al final de la presente campaña por una cantidad de 45 millones de euros, los cuales se pagarían en tres plazos, añade el club 'bianconeri'.



El Atlético, que también confirmó el acuerdo, deseó "mucha suerte" a su ya exjugador en el club italiano, mientras que Álvaro Morata se despidió -en las redes sociales- después de un año y medio como colchonero viendo "un sueño cumplido".



Morata, que llegó al Atlético procedente del Chelsea, ha jugado un total de 61 encuentros como rojiblanco, en los que ha marcado 22 goles. "Jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Los que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el metropolitano", dijo en su cuenta de Instagram.



"Quiero daros las gracias por estos dos años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué. Luchar por estos colores ha sido un auténtico orgullo y celebrar goles con esta camiseta es un sueño cumplido. Es un club tan grande porque su gente es la que lo hace tan grande", añadió Morata.





"En mi memoria quedarán para siempre grabadas, todas esas noches históricas que cualquier futbolista soñaría con vivir. En mi corazón, siempre habrá un sitio para vosotros. Gracias Atlético de Madrid", sentenció el ariete madrileño, que regresa a la Juventus, donde ya jugó entre 2014 y 2017.