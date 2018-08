Lucas, tres años en el West Ham

Lucas Pérez jugará definitivamente las próximas tres temporadas en el West Ham United, club al que llega procedente del Arsenal. El delantero coruñés, que inicia una nueva aventura en la Premier tras la cesión del año pasado en el Deportivo, agradeció a su nuevo club la oportunidad de continuar en la máxima categoría del fútbol inglés. "Estoy muy contento de estar aquí, en un club tan histórico. Me encuentro emocionado de que me den esta oportunidad de seguir en la Premier League. Este club tiene una gran afición y un gran estadio, así que firmar por él me produce mucha alegría, estoy muy motivado", declaró el atacante de Monelos a los medios del club.

Lucas Pérez fichó por el Arsenal en 2016, cuando se estrenó en la Premier, y anotó siete goles en 21 partidos en su primera temporada con los gunners. En el curso siguiente -2017-18- regresó al Deportivo en calidad de cedido, aunque sus números y su rendimiento quedaron muy lejos de la campaña en la que se convirtió en el máximo goleador del club coruñés y provocó que el Arsenal lo fichase a cambio de 20 millones. "Quiero agradecer todo el apoyo de la afición del Arsenal, que desde el primer momento que llegué a Londres siempre me mostró su cariño y afecto. Además quiero dar las gracias a todos mis compañeros y todo el personal de un club que me ha dado la oportunidad de debutar en una de las mejores ligas del mundo y ganar la FA Cup", escribió en su Twitter oficial ( @LP10oficial) el atacante de Monelos.

El director deportivo del West Ham, Mario Husillos, le dio la bienvenida al equipo que actualmente dirige Manuel Pellegrini. "Le damos la bienvenida a Lucas, un jugador muy experimentado que tanto el entrenador como yo conocemos muy bien de su etapa en España", aseguró. "Tiene una gran calidad técnica, y su estilo de juego es diferente a los otros delanteros que tenemos disponibles. Además tiene experiencia en la Premier y está adaptado a Londres, lo cual significa que le tomará menos tiempo adaptarse y estar preparado, explicó."

Lucas se convierte en el octavo refuerzo de los hammers para la temporada que empezará mañana, tras llegada del portero Lukasz Fabianski; los defensas Issa Diop (ex Toulouse), Ryan Fredericks (ex Fulham), Fabián Balbuena (Corinthians); los centrocampistas Jack Wilshere (Arsenal) y Felipe Anderson (Lazio); y al también atacante Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund). Ayer, además, cerró el fichaje del centrocampista Carlos Sánchez (Fiorentina).